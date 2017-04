Docentes y Gobierno retoman la discusión por los salarios

Luego de que la semana pasada no hubiera avances en la reunión paritaria entre el Gobierno Provincial y los gremios docentes, hoy se retomará el diálogo a partir de las 13, en el Ministerio de Trabajo, tras finalizar el cuarto intermedio.

De acuerdo a lo que habían manifestado los protagonistas, desde aquel momento y hasta ayer estuvieron trabajando las comisiones técnicas para determinar a fondo la implicancia de los cambios, en especial, los nuevos aportes que hace la Nación.

Recordemos que el Gobierno había anunciado que el incremento salarial alcanzaría un 25%, igual al del resto de los sindicatos de la Administración Central (ATE y UPCN). Sin embargo, AMSAFE, SADOP, UDA y AMET sostienen que no se llega a esa cifra, sino que es de un 22,8%. Incluso, para las horas cátedra en la secundaria, el incremento sería cercano al 20%.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), José Testoni, Secretario Adjunto de AMSAFE, manifestó que "mañana (por hoy) es un día clave".

"Nosotros hicimos llegar propuestas para solucionar el conflicto que lleva más de un mes y que lamentablemente no se pudo resolver en tiempo y forma antes del inicio de clases. Esperemos que el Gobierno aporte la voluntad política para resolverlo. Creemos que continuar con esto implica un grave daño para todos. Pero eso depende de que el Gobierno ponga más dinero en la masa salarial para distribuir entre los trabajadores de la educación".

Según Testoni, "el Gobierno incorporó en este año una nueva forma de sacar los cálculos. Ya no es con el salario de bolsillo de los docentes, sino solamente una parte. Es por ello que cuando se aplica el 25% a esa cifra inferior, el resultado es un porcentaje global inferior en el salario de bolsillo".

"Para nosotros esto cambia las reglas de juego y por lo tanto, cambia los acuerdos que habíamos alcanzado en años anteriores. Ambos entendemos qué pasa en esta situación, pero cada uno sostiene su postura. Nosotros pretendemos un aumento en el salario de bolsillo en los índices que están teniendo otros trabajadores de la Provincia y resolver la pérdida del poder adquisitivo que se dio en 2016. Como tercer punto, queremos discutir una gran cantidad de puntos que no tienen que ver con el salario, sino con la calidad educativa, con la situación educativa, con la salud de los trabajadores y creemos que todo tiene que estar incluido en una propuesta integradora", indicó el gremialista.

"Siempre hay dos miradas: la del bolsillo del trabajador y la otra es una perspectiva global, vinculado a la masa salarial, que incluye los aportes que hace la Nación. Si bien lo que aporta no es un número significativa (son 210 pesos) sí está claro que en la masa salarial sí es importante porque aporta millones de pesos a la Provincia de Santa Fe. Por eso nosotros decimos que la propuesta es de solo un 22% promedio, porque lo miramos desde el punto de vista del bolsillo del trabajador. El Gobierno lo hace mirando todos los aportes de la masa salarial. Pero con el aporte nacional no se resuelve el tema", explicó Testoni.



ASAMBLEA PROVINCIAL

"La perspectiva es tener una propuesta salarial y poder trasladarla a las bases. Pero la convocatoria a una asamblea provincial se definirá luego de la reunión paritaria, en un encuentro de la cúpula directiva. Pero es lógico pensar que dentro de esta semana, se podría convocar a la Asamblea", dijo Testoni, quien recordó que hay un paro de 48 horas en suspenso y uno de los escenarios es aplicar esta medida de fuerza que está pendiente.



A NIVEL NACIONAL

"Estamos mucho más lejos de la solución, porque hay una negativa rotunda del Gobierno en el cumplimiento de la ley. Esto es muy preocupante", indicó.

Está claro que a nivel Provincial hay disidencias, pero hay un ámbito para discutirlo que son las paritarias. Que es lo que no concreta el Gobierno de Mauricio Macri.