Campus de la UNRaf: habrá reuniones para sacar dudas

El Concejo Municipal comenzó a analizar en la jornada de ayer el proyecto de asociación público-privada a partir del cual la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) podría conseguir 10 hectáreas para su campus. Los concejales de la oposición entregaron una serie de dudas, que buscarán ser saldadas con funcionarios del Departamento Ejecutivo y con los dueños de los terrenos, además de encuentros particulares con entendidos en materia urbanística. Estos encuentros aún no tienen fecha.

Uno de los ediles que tuvo mayor participación fue Raúl "Lalo" Bonino, quien en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "no hay grandes cuestionamientos a lo que es el proyecto en sí, sino que hay inquietudes a resolver. Consideramos que es un proyecto que ha venido avanzando y no queremos frenarlo, sino cubrir algunas cuestiones de forma, como por ejemplo, algunas concesiones que son habilitadas para urbanizar y que no fueron contempladas en el visto bueno de la Provincia. No queremos que haya conflictos en el futuro".

"Queremos saber cómo van a ser las vinculaciones entre las avenidas y la Variante. Porque lo del campus no solo tiene que ver con la construcción de un edificio, sino de un proyecto urbanístico integral de un sector que es enorme y que traerá aparejado uno de los desarrollos urbanísticos más grandes de la ciudad", dijo Bonino, quien recordó además que uno de los temas a abordar es el traslado de quienes hoy viven en un asentamiento. "Queremos saber dónde va a ir a vivir la gente, de dónde saldrá el fondeo, si es que ya está previsto", dijo.

También se mencionaron algunas exenciones impositivas de los propietarios que intervienen en el terreno, que la donación no se haga a la Municipalidad, sino que se haga directamente al Ministerio de Educación de la Nación y que se haga con cargo. Otro tema importante es el "non edificandi", es decir, el terreno en donde no se permitirán construcciones a la vera de la Variante. "Queremos tener la posibilidad de que haya un transporte público circundando la ciudad. Hoy vemos cómo otras ciudades usan metrobuses o carriles únicos de transporte públicos, y no hay que descartar esa posibilidad para Rafaela", dijo Bonino y agregó la preocupación de algunos vecinos quienes ya viven en el sector, quienes notan que cambiará el perfil del lugar en donde viven con la instalación de la UNRaf y la llegada de edificios en altura.

"Queremos construir juntos un proyecto equilibrado, entre desarrollo educativo y un desarrollo habitacional para la ciudad", concluyó.



REUNIONES

Mañana miércoles, a las 12, los concejales participarán de una reunión del Consejo de Seguridad, convocada por el presidente del Cuerpo Legislativo, Dr. Silvio Bonafede, para analizar temas inherentes a la situación de nuestra ciudad.

El viernes, por otra parte, a las 8:30, habrá un encuentro con el Instituto de Desarrollo Sustentable, para analizar la ordenanza de generadores de residuos.