Liga: Nueva fecha de Inferiores e Infantiles

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores e Infantiles de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercera fecha. En total hubo 79 gritos de gol en 34 encuentros disputadores.

Por el torneo de Inferiores, con Ferrocarril del Estado quedando libre, se marcaron 55 goles (cinco menos que la fecha anterior) y en Infantiles (en las dos que suman puntos) fueron 24, mismo número que en la fecha dos.

A continuación, todo lo sucedido y lo que se le viene a cada club:

Quinta División: Ind. San Cristóbal 1 (Nahuel Dobantón) - Argentino Quilmes 2 (Lautaro Castillo x 2), Dep. Libertad 1 (Enzo Fernández) – Peñarol 0, Brown 1 (Joaquín Jaime) – Unión 0, Atlético de Rafaela 8 (Alexis Ferreira x 2, Braian Nellen x 2, Lautaro Walter x 2, Alfredo Infeld e Ismael Ulman) - Ben Hur 2 (Martín Almenadi y Matías Ferreyra), 9 de Julio 1 (Uriel Yost) - Sportivo Norte 1 (Lucas Colombo).



Sexta División: Ind. San Cristóbal 1 (Carlos Cardozo) - Argentino Quilmes 1 (Pablo Berón), Dep. Libertad 2 (Alexis De Los Santos y Lautaro Maidana) – Peñarol 2 (Juan Strada y Willians Acosta), Brown 0 – Unión 0, Atlético de Rafaela 0 - Ben Hur 1 (Marcos Rodríguez). A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Ind. San Cristóbal 1 (Sebastián Galván) - Argentino Quilmes 0, Dep. Libertad 3 (Pablo Russo, Gastón Cejas y Pablo Balbín) – Peñarol 0, Brown 0 – Unión 1 (Santiago Toledo), Atlético de Rafaela 1 (Matías Godoy) - Ben Hur 1 (Tobías Seguro), 9 de Julio 0 - Sportivo Norte 0.



Octava División: Ind. San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 2 (Sebastián Godoy y Ulises Diguiay), Dep. Libertad 0 – Peñarol 0, Atlético de Rafaela 4 (Ciro Tettamenti x 2 y Bruno Riberi x 2) - Ben Hur 0, 9 de Julio 3 (Uriel Sandoval, Esteban Guzmán y Juan Espíndola) - Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta). A Unión le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Ind. San Cristóbal 0 - Argentino Quilmes 3 (Fabián Bertón x 2 y Brian Galindez), Dep. Libertad 2 (Axel Grabemvarter y Brian Goro) – Peñarol 1 (Luis Aguirre), Brown 1 (Facundo Lencina) – Unión 1 (Enzo Arias), Atlético de Rafaela 0 - Ben Hur 0, 9 de Julio 2 (Martín Ulman y Diego Castro) - Sportivo Norte 0.



Novena Especial: Dep. Libertad 0 – Peñarol 2 (Nicolás Querini y Matías Farías), Atlético de Rafaela 3 (Agustín Martín, Matteo Escalada y Fernando González) - Ben Hur 0. A 9 de Julio y Unión le dieron los puntos ya que Sportivo Norte y Brown de San Vicente no presentan la divisional



INFANTILES



Categoría 2005: Argentino Quilmes 4 (Facundo Gongora, Alejandro Fumilla, Facundo Sosa y Facundo Corbat) – Ind. San Cristóbal 0, Peñarol 2 (Tomás Minuett y Enzo Wattier) – Dep. Libertad 2 (Abraham Veliz x 2), Unión 2 (Francisco Andreo y Santino Barraza) – Brown 0, Ben Hur 1 (Brian Villafañe) – Atlético de Rafaela 0, Sportivo Norte 1 (Franco Hammerschlag) – 9 de Julio 0.



Categoría 2006: Peñarol 0 – Dep. Libertad 1 (Román Basualdo), Unión 1 (Enzo Allassia) – Brown 1 (Ramiro Galetto), Ben Hur 0 – Atlético de Rafaela 7 (Tomás Pérez x 3, Alejo Nazzi, Pedro Briggiler, Ignacio Zehnder y Facundo Weissen), Sportivo Norte 0 – 9 de Julio 2 (Santiago Basualdo y Alejandro Díaz). A Independiente San Cristóbal le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Próxima fecha (4ª): Ben Hur vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente, Unión de Sunchales vs. Dep. Libertad, Peñarol vs. Independiente San Cristóbal, Argentino Quilmes vs. Ferrocarril del Estado. Libre: Atlético de Rafaela.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.