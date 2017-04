Fuerte respaldo de Macri a Carrió por las denuncias

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Mauricio Macri respaldó ayer públicamente a Elisa Carrió "frente a las denuncias judiciales que se le han hecho", en alusión a la reciente reapertura de una investigación contra la diputada por presunto enriquecimiento ilícito y que ella atribuyó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con quien mantiene un duro enfrentamiento. "Quiero dejar claro mi respaldo a la doctora Carrió frente a las denuncias judiciales que se le han hecho. Conozco la honradez de Elisa Carrió y su calidad moral. Confío plenamente en ella", sostuvo Macri en un contundente mensaje en su cuenta de Twitter, en medio de la pulseada entre la líder de la Coalición Cívica y Lorenzetti.

Luego, en un breve contacto con periodistas acreditados en la Casa Rosada, Macri volvió a referirse al tema: "Hay una denuncia... Yo no dudo de la honorabilidad de Lilita ¿Cómo voy a dudar de eso? Está bien que ella presente todos sus papeles en la Justicia para que quede todo claro".

Incluso, el Presidente agregó que "lo mismo le pasó a Gabriela (Michetti)", quien recientemente fue sobreseída en una causa judicial que investigaba irregularidades en el origen del dinero que le robaron de su departamento la noche del balotaje presidencial. Al ser consultado sobre si esas situaciones se producían por la cercanía de la campaña electoral, el jefe de Estado respondió: "Se está utilizando mucho la Justicia para estas cosas".

El pronunciamiento de Macri representó un importante gesto hacia su socia política, luego de que la diputada señalara que estaba dispuesta a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires en las próximas legislativas -tal como desean los armadores electorales del PRO para enfrentar a Martín Lousteau- aunque deslizara que a cambio el Gobierno tendría que apoyarla en su cruzada contra Lorenzetti.

"Que el Presidente le diga a Lorenzetti que deje de denunciar", había resaltado este domingo en la mesa de Mirtha Legrand y, poco después, agregó: "Un día el Presidente me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar". Carrió busca activar un juicio político contra el presidente de la Corte Suprema en la Cámara de Diputados y en el escrito que presentó en el Congreso para activar esa iniciativa acusó a Lorenzetti de "mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos", entre otras cuestiones.

Pero días atrás la Justicia ordenó reabrir una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Carrió que el juez Daniel Rafecas había archivado y que se centra en los viajes de la dirigente chaqueña al exterior. La investigación sostiene que la diputada estuvo fuera del país 103 días entre febrero de 2013 y mayo de 2015 y, según la denuncia, siempre habría viajado a través de la agencia Fun Time/Firenze Viajes, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvitky, por lo cual la presentación judicial no descarta que la líder de la CC sea "socia no declarada" de la empresa.

Carrió había minimizado este domingo las discrepancias expresadas públicamente por Macri respecto de su pedido de jury contra Lorenzetti, pero aclaró: "Yo no tengo diferencias con el Presidente porque yo acordé con él que íbamos a luchar contra la corrupción. Yo acordé con Macri la lucha implacable contra las mafias, yo no acordé proteger a Moyano o a Lorenzetti".

La diputada blanqueó además que al final no se postulará por la provincia de Buenos Aires porque la gobernadora María Eugenia Vidal "no quiere", aunque no descartó ser candidata en la Ciudad, tal como busca el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para enfrentar a Lousteau. De hecho, al mensaje de Macri en las redes sociales, que tuvo amplia repercusión, se sumó poco después el de Rodríguez Larreta, quien también a través de Twitter envió "todo el apoyo" a la diputada nacional.

"Confío 100% en Elisa Carrió y tiene todo mi apoyo frente a las denuncias que se le han hecho en su contra", señaló el mandatario porteño, quien busca sumar a Lilita como candidata a diputada nacional por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires.

Días atrás, el presidente Macri se había despegado de la presentación que había hecho la líder de la Coalición Cívica- ARI contra el presidente del máximo tribunal: "Las denuncias de Carrió son a título personal. Como Presidente o Gobierno, no las compartimos. Está (el pedido de juicio político) en el Congreso y lo debatirá, como debate otras cosas", había dicho Macri. - Michetti no "comparte".

Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que no "comparte" las acusaciones de Carrió contra Lorenzetti y sostuvo que el presidente de la Corte "ha dado muestras de ser un señor de bien en el ejercicio de sus funciones". "No lo comparto. No tengo en absoluto ningún dato que me diga que el presidente de la Corte tenga semejante situación como para ser acusado en un juicio político. En absoluto", afirmó Michetti en declaraciones a América TV. Y agregó: "No me parece además que sea compartido por la gran cantidad de los funcionarios públicos y del mundo de la Justicia".