Inician la semana de Ley de Educación provincial

El gobernador Miguel Lifschitz, junto con la ministra de Educación, Claudia Balagué, participaron este lunes de una jornada de reflexión y elaboración de propuestas para la construcción de la Ley de Educación Provincial.

La actividad se desarrolló en la Escuela Nº 8 “Cristóbal Colón” de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación de docentes, asistentes escolares, estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa.

En la ciudad de Rafaela también empezó el debate en el día de ayer y continuará con próximas jornadas previstas para los días 20, 25 (está previsto la suspensión de actividades) y 28 de abril, con la participación de alumnos y padres.

Lifschitz señaló que “estamos haciendo una Ley de Educación en la que todos podamos opinar” y destacó la participación de los padres y de los alumnos. “Nos interesa saber cómo piensan los chicos, cómo ven la escuela, cuáles son las cosas que les gustan y cuáles no. Esa es la idea de esta Ley en la que venimos trabajando desde hace casi un año, haciendo muchos talleres, reuniones y seminarios; escuchando a mucha gente que sabe de educación, a los padres, maestros y trabajadores”.

El gobernador también mencionó el carácter participativo de la iniciativa y destacó “el valor de este proyecto, que no solo lo hacemos nosotros, si no que lo hacemos entre todos”.

“La educación nos permite ser mejores en la vida, aprender, poder crecer y entender lo que pasa a nuestro alrededor”, concluyó.



LEY DE VANGUARDIA

La ministra de Educación, Claudia Balagué, manifestó que en estas jornadas “tomamos la palabra de todos para formar la Ley”. En ese sentido, destacó que la misma “se construye de manera participativa, abierta, trabajando temas específicos y temas que hacen a la calidad educativa, a la inclusión y a la escuela como una institución social. Todos estos temas van a generar una Ley muy original, de vanguardia y muy santafesina”.

Balagué agradeció “la participación, que haya sido una jornada intensa y productiva para toda la escuela” y destacó que todos los chicos, desde jardín hasta séptimo grado ”trabajaron la Ley con las mamás, los papás, los abuelos, y esto es muy bueno. Seguramente en muy poco tiempo vamos a tener una excelente Ley de Educación en Santa Fe”, concluyó.

Por su parte, la directora del establecimiento, Lirio Bianchini, calificó la actividad como “un trabajo muy enriquecedor, en el que los papás lograron emocionarse compartiendo cómo habían sido sus infancias y cómo ellos les están dando otras posibilidades a sus niños”.

Según explicó Bianchini, las actividades se realizaron durante los turnos mañana y tarde, junto con alumnos y padres de la institución. Del mismo modo explicó que en ambos turnos se trabajó en talleres, utilizando expresiones artísticas como disparador, entre las que se encontraron canciones y obras de artistas plásticos con temáticas referidas a la infancia.