El significado de Pascua

El pasado domingo el templo parroquial San Carlos totalmente colmado, se vistió de fiesta para la celebración de la resurrección de Cristo.El oficio de las 10 de la mañana fue presidido por el párroco, Fernando Sepertino, quien dirigió su homilía a los niños de catequesis ubicados frente al altar.En la oportunidad hizo un repaso de los hechos sucedidos en el viernes y sábado Santo, y el domingo de Pascuas, basándose en la lectura del Evangelio, ofrecida unos minutos antes, hasta desembocar en la Resurrección, interactuando, a través de preguntas y respuestas con los niños.Explicó el sacerdote "y ahí viene el sentido de la palabra Pascua que quiere decir paso, entonces Jesús estaba muerto y pasó de la muerte a la vida. Jesús el domingo de Pascua de hace dos mil años salió de la tumba vivo y ese es el gran milagro que cada año los cristianos celebramos, Jesús murió y al tercer día resucitó".Recordó que "la primera vez que nos echaron agua bendita fue cuando nos bautizaron y en ese momento también recibimos nuestra Pascua porque pasamos por Jesús de no tener la vida de Dios a ser hijos de Dios, y esa fue nuestra Pascua. Anoche, recién también, renovamos y recordamos que nosotros , también como Jesús tuvimos y tenemos nuestra Pascua."Escuchando el Evangelio, tenemos que descubrir que ese Jesús que está vivo está muy cerca nuestro y aunque no lo vemos con estos ojos, caminando, sin embargo hay signos que nos dicen que Jesús está vivo, el primer gran signo de que Jesús está vivo es la Eucaristía, en la Palabra que leímos recién, en el rostro de los hermanos, en mis papás, en mis maestros, en todos los que están cerca mío está Jesús presente, también en un amanecer hermoso, en esa naturaleza que tiene flores tan lindas, que tiene cosas que me admiran, en todas cosas, cada vez que lo veo y tengo gozo en el corazón, siempre que eso es signo de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó", pidiendo a continuación silencio y meditación al respecto.