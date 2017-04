CARTAS DE LECTORES

En aguas turbias, un oasis



Son tiempos de protestas, de piquetes; el barro pone más pesadas las tranqueras.

Los docentes capeamos el temporal con distintos criterios. La gobernadora Vidal dijo "no me votaron a mí, sino al cambio". Esta mujer es de las que ya no vienen, parece mentira que sea argentina, al igual que el Papa Francisco.

Hace poco, emergiendo de aguas bravías, del lodo, un joven de la zona, tiene la oportunidad de trabajar en un club de polo de Capital Federal, de la familia Cambiasso.

Martín, a quien conocí en la escuela de Capilla Fassi, por lo que me contó una exdirectora, la señora Ratín, se viene desempeñando como cuidador de caballos (su pasión); la ropa de marca, buen nivel, aéreos a distintos lugares del mundo... ¡vamos Ramírez!



Raúl Gramaglia

DNI 13.391.477