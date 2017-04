Libertad con su mejor pasaje de la temporada

Libertad de Sunchales hizo valer su localía el domingo y derrotó por 101-88 a Atenas, en un juego válido por la segunda fase de La Liga Nacional de Básquetbol. Esta victoria significó la cuarta de manera consecutiva para el Tigre, mientras que Atenas sumó su primera caída en la gira. Jeremiah Massey y José Vildoza fueron los máximos anotadores en el Tigre, con 27 tantos cada uno. Alejandro Alloatti capturó 7 rebotes. Por el lado del Griego, Pete Mickeal anotó 27 puntos y Bruno Lábaque 20.Libertad fue una aplanadora durante los 20 minutos iniciales. Se llevó el primer chico 28-19 y también el segundo 20 a 11. De esta manera, se fue al descanso largo imponiéndose por un claro 48 a 30, que le allanó el camino a una nueva satisfacción.En la historia de La Liga se enfrentaron 82 veces, quedándose con 49 juegos Atenas y con 33 Libertad. En el próximo juego, Libertad chocará con Argentino y Atenas con Quilmes.VICTORIA DE UNIONSe pusieron en marcha los play offs del Torneo Federal, donde Unión de Sunchales recibió a Nicolás Avellaneda de Tucumán, en un partido muy duro, que supo sacar adelante y ganarlo por 83-71 y de esa forma ponerse arriba 1-0 en la serie. A falta de 5 minutos para el final del partido el elenco de Martín Méndez caía 66-69; pero metió un parcial de 17-2 ganando el duelo inicial. En el equipo ganador se destacaron Sebastián Porta con 23 puntos y Juan Pablo Wall con 19.Esta noche, a las 21:30, está programado el segundo punto en la Fortaleza del Bicho.CUADRANGULARES U19Este fin de semana se puso en marcha la Liga Provincial U19, con la disputa de los cuadrangulares de ida de la primera etapa. La Asociación Rafaelina de Básquet estuvo representada por Libertad de Sunchales, Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes, dándose los siguientes resultados:Totoras Juniors 34 vs. Libertad 102; Banco de Santa Fe 58 vs. Libertad 88 y Atalaya de Rosario 56 vs. Libertad 93.República del Oeste de Santa Fe 57 vs. Argentino Quilmes 32; Argentino Quilmes 58 vs. Macabi de Santa Fe 52 y Argentino Quilmes 41 vs. Temperley de Rosario 85.Sportivo Las Parejas 80 vs. Atlético de Rafaela 64; Atlético 61 vs. Almagro de Esperanza 58 y Atlético 70 vs. Unión y Progreso de Rosario 59.Los cuadrangulares de revancha se jugarán el fin de semana del 29 y 30 de abril.PASO PARA MAÑANAEl partido entre Libertad de Sunchales y Peñarol, que completará la tercera fecha del torneo Preparatorio de la ARB, se disputará finalmente este miércoles a las 22.