La Diplomatura en Nutrición, actividad física y deporte en UCES

El 31 de marzo comenzó a dictarse en la sede Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) la Diplomatura en Nutrición, actividad física y deporte, una actividad que viene desarrollándose también en Capital Federal desde el año pasado y que volvió a replicarse en este 2017.La licenciada en Nutrición, Ana María Salomón, directora de esa actividad, comentó: “Esta Diplomatura se trae de UCES Buenos Aires y básicamente se ideó a partir de la necesidad de que los profesionales de la actividad física, el deporte, el fitness y el bienestar tengan una visión más global de lo que es la ciencia de la nutrición aplicada al deporte y las distintas modalidades en las diferentes disciplinas deportivas. Entonces es una Diplomatura que tiene la posibilidad de ser cursada por distintas profesiones, desde kinesiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos, profesores de educación física, etc. La idea es formar un profesional que tenga una visión global de todas estas disciplinas. De ninguna manera estamos buscando que una disciplina invada a la otra; cada uno desde su profesión puede lograr obtener, a partir de este curso, una posibilidad de entender las otras profesiones, poder derivar a tiempo a los distintos profesionales y poder asesorar y orientar a aquellas personas que van a estar a cargo de él, tanto en lo que puede ser en el área del deporte como en la salud. Esto puede ser en grupos de alto rendimiento o en grupos de entrenamiento amateur”.Salomón destacó además que este curso ya comenzó el año pasado, tuvo una muy buena aceptación en Capital Federal y por eso decidimos traerlo a Rafaela, una ciudad muy vinculada al deporte, la actividad física y la salud. “La Diplomatura cuenta con 10 módulos que se van a dar a lo largo de todo el año y se va a cursar un módulo por mes. El interesado puede realizar el curso de manera completa, obteniendo el título del Diplomado o puede elegir aquellos módulos que le interesen y recibirá un certificado de aprobación de los módulos que realizó”.El primer módulo se trató sobre Nutrición en fútbol, contó con 23 alumnos y tuvo al Lic. Juan Pablo Crescente y al Lic. Agustín Brega como disertantes.Juan Pablo Crescente, nutricionista del equipo de Primera División y de las Divisiones Inferiores de Arsenal, dijo que su charla tenía como eje temático “la metodología de trabajo que debe tener un futbolista en cuanto a lo nutritivo, desde el desayuno hasta la última hora del día. Por ejemplo, en los chicos que hacen fútbol en inferiores le tenemos que cubrir el desayuno, los recreos en el colegio, el almuerzo con sus variedades de horarios, el post entrenamiento, la merienda, la cena. Tenés que saber las particularidades de cada chico, si vive a dos horas del lugar de entrenamiento o si sale del club y ya llega a su casa. Hay que conocer el nivel socioeconómico, cómo se alimenta ese chico, qué posibilidades tiene, si come en el colegio, si es su única comida al día, si hay chances que el jugador se alimente en el club porque la familia no tiene muchos recursos, hay que saber todo para realizar un buen trabajo”.Además, resaltó que “en primera división, el trabajo y exigencia es distinta, se puede manejar diferente, aunque hay que tener muy en cuenta el lugar de donde proviene. Hay jugadores que vienen de Europa y otros que pueden venir del ascenso o del interior. Ahí te encontrás con jugadores que nunca tuvieron nutricionistas y tal vez algunos que pasaron por el nutricionista de Messi, entonces hay que saber lograr un equilibrio; para mí lo importante es el seguimiento de cada jugador. Hay que estar encima a los jugadores, de esa manera se logran los resultados, a base de la antropometría, de la educación alimentaria, a base de todo lo relacionado con la nutrición. Y hay que estar en todos los detalles, si el equipo viaja, se le envía colaciones, se saben los lugares donde puede parar a comer y qué comer, o se les envía la comida que deben tener en el hotel, los horarios, etc”.Teniendo en cuenta que el desafío es sacar el máximo rendimiento de cada jugador, Crescente destacó que “hay cuatro pilares fundamentales: alimentación, entrenamiento, descanso e hidratación. Cualquiera que falte, te baja el rendimiento. Entonces, un jugador puede estar muy bien entrenado, pero si está mal alimentado, si está mal descansado o si está mal hidratado, no sirve de nada. Y este es un trabajo en conjunto. Yo a los jugadores los veo en consultorio y cada tanto en campo. Por eso, necesito el apoyo del técnico, de los profes y demás colaboradores. Porque son ellos los que ven al jugador todo el día y ellos evalúan como está el jugador, si está bien o descansó mal, si tuvo alguna baja de peso o algún tipo de problema. El objetivo acá es que un jugador tenga la energía suficiente para ganar en masa muscular y estar bajo en grasa. Un jugador con buena masa muscular y bien bajo en grasa, en la cancha vuela, y va a saltar 10 cm más, y va a hacer un pique y ganar una pelota que antes no llegaba, esa es la diferencia sobre el contrario”.Por su parte, Agustín Brega, Lic. en Kinesiología y Fisiatría y profesor de Educación Física, trabaja con el equipo de kinesiólogos del Dr. Batista, reconocido por su trabajo hecho en Boca, en el seleccionado sub 21 de hockey y actualmente comenzó un proyecto médico en el club Midland, que milita en la División C.“Mi charla se enfocó a la preparación física y prevención de lesiones tanto fútbol como en hockey que son muy similares en cuanto al concepto ya que son deportes de situación, de decisiones, de alta intensidad. Y por otra parte, los momentos en que apuntamos a la prevención, cómo lo hacemos, qué fases de riesgos tenemos, cómo evaluamos si estamos encima de todo eso, el contexto del deportista, hacer un seguimiento de cada uno y poner énfasis en el entrenamiento invisible, con nutrición, con descanso. Finalmente se hizo referencia al seguimiento de entrenamiento del GPS porque es algo muy importante cuando se trata de deporte profesional y te ofrece muchas métricas para poder analizar con un cuerpo técnico y médico y después poder tomar decisiones. Es algo que se usa mucho en prescripción y control de entrenamiento y en prevención de lesiones”.El segundo módulo será el viernes 28 de abril y tratará sobre la Prescripción del ejercicio: Running y Maratones. Los interesados en sumarse, tanto para el cursado presencial como para el virtual, pueden solicitar información en la sedes de UCES en Rafaela: 25 de Mayo 906 o Bv. Santa Fe 462, a los teléfonos 03492-434198/15520483 o por e-mail a rafaela@uces.edu.ar.