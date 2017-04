SEOM expulsó a 2 afiliados

En la tarde de ayer, en una Sala Auditorio colmada, la Asamblea General Extraordinaria resolvió por unanimidad la expulsión de dos afiliados que no estuvieron presentes (pese a haber sido convocados para ejercer su defensa), por una conducta violatoria de las reglamentaciones del Estatuto Social de SEOM y las normas concordantes en la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23551 y Dec. Reglamentario 467/88.

Ambos exafiliados fueron sindicados como promotores de una Lista Celeste, que había presentado candidaturas a elecciones pero que finalmente no fue oficializada por la Junta Electoral por no reunir los requisitos exigidos en el Estatuto.

De acuerdo a la información emanada desde el SEOM, al menos 26 candidatos (el 62% de la lista) no cumplían con los requisitos, pese a haberles entregado una copia del Estatuto Social y un instructivo para presentar listas. "A pesar de conocer el impedimento, amenazaron con iniciar acciones legales contra la Junta Electoral y/o contra el Sindicato, sembrando discordia y confusión", afirma el comunicado.

Según el comunicado, 15 personas renunciaron a la candidatura luego de haber expresado que se habían sentido engañados: los habían convocado para firmar los avales, pero se sorprendieron al ver sus nombres en la nómina.