Segunda fecha de Los Troncos

Luego de dos suspensiones consecutivas, Los Troncos disputaron la segunda fecha de su Torneo Oficial 2017 el pasado domingo en el circuito del San Jerónimo Motor Club, en la localidad de San Jerónimo Norte.Registraron sus inscripciones 81 participantes y las finales tuvieron como ganadores a Brian Perino, en Turismo Promocional y Fórmula; Sergio Calza, en Turismo B; Marcelo Zanabria, en Turismo A y Alejandro Huber, en TC 4000.Así quedaron ordenadas las posiciones en las cinco finales:1º Brian Perino; 2º Mauricio Lovato; 3º Julián Roldán; 4º Ezequiel Fernández; 5º Rodolfo Fux; 6º Lautaro Gutiérrez; 7º Jonatan Fux; 8º Julio Miretti; 9º Rubén Perone; 10º Juan Manuel Fux; 11º Emanuel Murúa; 12º Emiliano Garola; 13º Ricardo Lehber; 14º Gonzalo Dominino; 15º Gerardo Russi; 16º Marcos Dominino; 17º Ezequiel Trulié; 18º Pablo Gieco; 19º Germán Pontoni; no clasificaron Fernando Caito, Mariano Cabrera, Adrián Marcuzzi, Vicente Caito, Diego Navas y Fernando Ceci.1º Sergio Calza; 2º Carlos Acquatti; 3º Walter Tesari; 4º Estéfano Spreggero; 5º Rubén Ferreyra; 6º Aníbal Ratque; 7º Emilio Villalobo; no clasificaron Walter Duré, Germán Klaus y Jonatan Zarzycki.1º Marcelo Zanabria; 2º Federico Geese; 3º Julián Ottonelli; 4º Daniel Micheloud; 5º José Ledesma; 6º Sergio Sacco; 7º Walter Maldini; 8º Agustín Franchetto; 9º Roberto Andrada; 10º Guillermo Giraldotti; 11º Carlos Islan; 12º Fernando Vignolo; 13º Luis Ostertag; 14º Demis Aleman; 15º Alejandro Batalla; no clasificaron Fabián Chuard, Mariano Cattáneo, Pablo Gudiño, Federico Kuzmicz, Lucas Goggi y Sebastián Zanabria.1º Brian Perino; 2º Juan Cruz Bostico; 3º Hernán Merki; 4º Rubén Coll; 5º Luis Lehber; 6º Víctor Schurrer; 7º Sergio Nescier; no clasificaron Roberto Peralta, Roberto Morel y Luis Mondino.1º Alejandro Huber; 2º Guillermo Schuck; 3º Cristian Theytaz; 4º Ricardo Mainardi; 5º Diego Schneider; 6º Amílcar Salzmann; 7º DiegoWettstein; 8º Leandro Lehn; 9º Leonel López; 10º Joaquín Salzmann; 11ª Jimena Cocco; 12º Danilo Cacciolatto; 13º Andrés Fux; no clasificaron Alejo Huber y Carlos Arnold.