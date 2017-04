Se adelanta la cuarta

Si bien se confirmará en la reunión del Consejo Directivo de hoy a las 20 la cuarta fecha del Apertura de la Primera A liguista se adelantará entre miércoles, jueves y viernes, atendiendo al encuentro de Atlético de Rafaela ante Boca, por el torneo de Primera del próximo domingo a las 16:15 y la cantidad de efectivos policiales que deparará dicho cotejo.El jueves estarían jugando Arg. Humberto vs Sportivo Norte, Arg. Quilmes vs Atlético de Rafaela. Los otros juegos: Brown vs Ben Hur, Ferro vs Unión, 9 de Julio vs Florida, La Hidráulica vs Peñarol, Libertad vs Ramona.En lo referido a la Primera B, la segunda fecha se postergaría para el otro domingo.