Tesla mostrará su vehículo comercial en septiembre

Elon Musk, consejero delegado de Tesla, la compañía de EE.UU. que hace vehículos 100% eléctricos, anunció que el cuarto modelo de la marca se revelará en septiembre y será un "semi-truck", lo que conocemos como un camión comercial ligero. El anuncio, lo hizo Musk a través de su cuenta personal de la red social Twitter.Musk no ofreció ningún dato más sobre el vehículo ni la fecha exacta de la presentación. Sólo dijo, en respuesta a otro tuitero que sería una cabeza tractora y no una pick-up, vehículo típico de EE.UU. Musk aclaró y reveló que Tesla tendrá un vehículo comercial ligero y pick-up, pero esta última "tardará en llegar al mercado entre 18 y 24 meses".Pero antes de septiembre, el siguiente modelo en presentarse será el Model 3 (tercer modelo de la marca tras el Model S y el Model X); según Musk lo veremos en julio.Como hace siempre Tesla, durante el lanzamiento, el ejecutivo sudafricano entregará las primeras unidades de la tercera silueta de la marca a sus primeros clientes.Tesla cuenta con más de 400.000 reservas del Model 3 con lo que la producción del primer año está completamente vendida. El primer año de producción completa del Model 3 será 2018. Para ese año está previsto que terminen las obras de ampliación de la única fábrica de Tesla, la de Freemont (California).El reto de Tesla es pasar de fabricar 100.000 unidades en 2017 a ensamblar 500.000 unidades más en sólo un año. Al mismo tiempo, continúan las obras de la Gigafactory de Tesla en Nevada, de las que sólo se han inaugurado el 14% y donde la empresa fabrica las baterías tanto para abastercer a sus vehículos, como las que se usan para suministrar energía a las casas y negocios.Una factoría que Tesla fabrica con su socio japonés Panasonic, su principal proveedor y que ha aportado 2.500 millones de dólares a la planta, la mitad del coste que Musk dijo que tendría.Pero las dudas sobre si Musk será capaz o no de fabricar 500.000 vehículos cada año y de si cumplirá a tiempo sus promesas, no afectan a la Bolsa. En Wall Street, el valor de Tesla llegó a superar incluso esta semana a General Motors, convirtiéndose por unas horas en la primera empresa de automoción de EE.UU. por capitalización bursátil. Una empresa que en 14 años de existencia no ha dado beneficios en ninguno de ellos.Es que Tesla ha anunciado un récord de ventas en el primer trimestre de 2017, con 13.450 entregas del Model S y 11.550 unidades del Model X, siendo el primer cuarto de año en el que la marca supera las 25.000 ventas. Los analistas esperan que en la primera mitad del año Tesla supere las 50.000 unidades. (Fuente: Mundo Motor).