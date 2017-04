Mirabella pide a la Provincia alquilar viviendas para policías en Rafaela

El diputado provincial, Roberto Mirabella, se sumó a las críticas contra el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, por negarse a enviar más policías y móviles a Rafaela al tiempo que propuso que el Gobierno destine unos 400 mil pesos mensuales para alquilar 80 viviendas, que serán destinadas a los efectivos que residen en otras localidades de la región pero que cumplen servicios en esta ciudad o en comisarías del Departamento.

"Es justo el reclamo del intendente, Luis Castellano, para que la Provincia envíe más efectivos a Rafaela y también mayor equipamiento. Sin embargo nos encontramos, lamentablemente, con la negativa del ministro Pullaro de que por ahora no va a dar curso a estos pedidos que la Municipalidad hace en nombre de todos los rafaelinos.

Pero en este contexto de inseguridad, creo que se pueden optimizar los recursos disponibles y por eso presenté dos proyectos en la Legislatura, lo cuales expliqué en la última reunión del Consejo Consultivo. El primero es el planteo para que se designen más agentes de seguridad a la Unidad Regional V de Policía y se entreguen más vehículos. El segundo tiene que ver con el régimen laboral de los efectivos", explicó el legislador en diálogo con LA OPINION.

En este sentido, Mirabella recordó un diálogo con el propio Pullaro y también con el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales Rolando Galfrascoli, sobre el régimen horario de 24 por 48 horas o de 48 por 96 horas.

"En diciembre último, el ministro me dijo que hay 120 agentes de Santa Fe que trabajan en Rafaela y me comentó que estaba pensando en poner un transporte especial. Es más, la policía misma tiene colectivos que no está utilizando. Pero además, en Rafaela y localidades de la zona cumplen servicio efectivos que viven en los departamentos San Javier, Vera o 9 de Julio. Se tienen que pagar sus pasajes y además en muchos casos trabajar 48 horas seguidas. ¿Quién puede hacer bien esto? Ninguna persona está en condiciones de estar en servicio 48 horas continuas. Es inhumano y se debe corregir", afirmó el diputado por el PJ.

"Si de los 760 efectivos aproximadamente que hay en el departamento cerca de 500 están bajo este sistema de 48 horas de trabajo por 96 horas de descanso, es difícil alcanzar los objetivos en materia de política de seguridad", sostuvo Mirabella. "Si vienen de Tostado tienen 300 pesos de pasaje y en el caso de que no paguen, al menos deben abonar 50 pesos por el seguro", se quejó.

"Todo esto hace que el sistema de seguridad no funcione. Por eso propone que todos esos efectivos puedan radicarse temporalmente en Rafaela, que la Provincia alquile 80 casas en la ciudad. Estimo que el presupuesto para cubrir este gasto rondaría los 400 mil pesos, no es una suma elevada teniendo en cuenta que hablamos de nuestra seguridad", señaló Mirabella.

Asimismo, Mirabella fue más allá en su propuesta al sugerir "que los fondos para pagar el alquiler surja de un ahorro en los gastos políticos, es decir no tienen que poner más plata sino usarla mejor por ejemplo cancelando varios contratos en el Centro Cívico de la Región 2 Rafaela. O bajar el monto de los contratos. Y si tienen que cerrar el Nodo que lo hagan", manifestó.

"La solución la tenemos enfrente, sepamos aprovecharla. Se deben reasignar partidas para un mejor resultado en seguridad. No es una chicana, estoy tratando de aportar una solución", agregó.

Por último, recordó que en el proyecto presentado en marzo pasado, solicitó al Ejecutivo Provincial que informe los resultados del Censo Policial 2016, y entre otros detalles incluya datos desagregados por Unidad Regional sobre "la cantidad de agentes en actividad; la cantidad de agentes con carpeta médica; la cantidad de agentes con tareas administrativas; la cantidad de agentes destinados a tareas de prevención en la vía pública; y la cantidad de agentes que por prestar servicio en localidades lejanas a su lugar de residencia, deben cumplir el régimen horario de 24 por 48 horas ó de 48 por 96 horas".