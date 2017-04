Dejen la vida, estamos con ustedes

Este Atlético de Rafaela da muestras de ello en cada presentación, en dejar todo, sin distinción de rival ni escenario.

Claro que con sus limitaciones, pero con un corazón y entrega que sorprende a extraños y propios (si se tienen en cuanta las últimas temporadas). Por el momento no le alcanza; sigue último en los promedios y si bien volvió a sumar, solo un punto, todavía no es suficiente para salir de dicha posición. El pasado lo condena. El presente hace ilusionar a sus hinchas en dar batalla en un torneo que aún le quedan 10 finales, treinta puntos en juego.

“Estos chicos no se llevan la recompensa que se tendrían que llevar”, sostuvo Juan Manuel Llop tras el 1-1 en el Libertadores de América. “Hicieron un esfuerzo enorme y no se ven recompensados”.

De los seis encuentros que la “Crema” visitó a Independiente, el del sábado fue el primero en el cual se pudo volver con algo. Anteriormente había perdido en todas las ocasiones que jugaron.

“Tendríamos que haber ganado, por situaciones tuvimos más que el rival. Tuvimos algunas muy claras y es algo que lo venimos hablando en todo el torneo, que deberíamos tener siete y ocho puntos más. La verdad es que hicimos un partidazo y me voy satisfecho”, manifestó Llop.

“Me duele que tendríamos que haberle ganado a Huracán dos o tres a cero porque fuimos superiores; me duele que hoy (por el sábado) estuvimos a la altura, con un equipo muy competitivo, contra un gran rival que venía de hacer cinco goles y me duele que no nos llevemos la recompensa que merecíamos”, agregó ‘Chocho’.



El resto de la conferencia:



- No lo vas a tener a Díaz para el partido ante Boca, fue amonestado por protestarle al árbitro cuando terminó el partido.

- Yo nunca hablo de los referís, pero es increíble, hasta eso tenemos en contra.

- Al igual que en aquel partido ante San Lorenzo o River, en sus canchas, volvieron a jugarle de igual a igual pero en esta oportunidad no se van con las manos vacías…

- Sí, contra San Lorenzo y River también nos tendríamos que haber llevado algo y si vas sumando puntito a puntito hoy estaríamos con cinco o seis más cerca de quedarnos en Primera. Esa es la realidad y es lo que me da mucha bronca.

- Parece muy difícil alcanzar la salvación pero siguen dando pelea y el hincha mantiene las esperanzas.

- La esperanza es lo último que se pierde, todavía tenemos 30 puntos en juego y hay que estar tranquilos, la fecha puede terminar favorable, vamos a dejar todo y ese mensaje llega porque la gente está orgullosa de este grupo de jugadores y yo como entrenador también.

- Por lo que vienen haciendo dentro del terreno de juego, si hubiera tabla de merecimientos deberían estar mucho más arriba.

- Lo vengo manifestando y no me canso de repetir, tendríamos que tener cinco o seis puntos más y deberíamos estar peleando por entrar a la Sudamericana y estar cerca de salvarnos del descenso, pero lamentablemente no es así.