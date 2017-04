Ben Hur ganó y alcanzó al “9” en la cima del Apertura de Primera A

Y un día la tercera fecha del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se pudo cerrar. Ayer, con la disputa de los tres juegos que restaban, se completó un nuevo capítulo del principal certamen del fútbol doméstico y Ben Hur no da tregua, le ganó 2-0 al Deportivo Ramona y sigue firme en la cima junto a 9 de Julio, ambos con puntaje ideal.

Sportivo Norte sacó adelante un partido que en la previa se presentaba más complejo de lo que fue y goleó 3-0 a La Hidráulica de Frontera y quedó a dos de los líderes.

En Villa Rosas, Peñarol y el Deportivo Libertad jugaron un partidazo. El local lo ganaba bien 3-0 y parecía que se quedaba con una clara victoria pero los “Tigres” no se dieron por vencidos y antes del cierre de la primera mitad descontaron y en el complemento se lo empataron. Terminó 3 a 3.

Esta fecha 3 había comenzado allá por el viernes 7 de abril con el triunfo del conjunto ‘Juliense’ por 2 a 0 ante Unión en Sunchales en uno de los dos adelantos, el otro cotejo se había disputado en San Vicente con igualdad en cero entre Brown y Ferrocarril del Estado.

Las lluvias de domingos obligaron a suspender y posponer el resto de los compromisos y es por eso que recién ayer se pudo completar. Antes, Florida de Clucellas le había ganado 4-1 a Argentino Quilmes y Atlético de Rafaela empató 0-0 con Argentino de Humberto.