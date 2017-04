La mejor Batucada es rafaelina

Los habitantes de esta ciudad suelen destacarse en las más diversas especialidades y logran sobresalir mucho más allá de los límites de nuestra ciudad. En esta oportunidad quienes han hecho trascender el nombre de Rafaela son los integrantes de la Batucada Trenta Huen, la que recientemente se hizo merecedora al primer premio en un certamen desarrollado en San José del Rincón.

Para ofrecernos detalles de este logro nos visitaron Sergio Lusso, presidente de la comisión de la Batucada Trenta Huen y Diego Aguilar, director de la batucada.

En relación a la hazaña lograda por el grupo local se hizo saber que en la competencia mencionada participaron baterías y batucadas de todo el país, en total fueron treinta y dos agrupaciones y Trenta Huen logró la distinción a la mejor batucada y primer premio a la mejor pasista Magalí Bravo de Porteña, " ya que estamos fusionados, desde el año pasado con una comparsa grande de Porteña, y este año hicimos todos juntos en provincia de Córdoba y en el carnaval de Rafaela con el cuerpo de baile de esa comparsa.

El grupo local está conformado por chicos - haciendo honor al nombre Trenta Huen, que significa chicos creciendo- de 9 a 25 años, pertenecen a distintos puntos de la ciudad, aunque la mayoría reside en el barrio Independencia, donde se realizan los ensayos.

En tal sentido el presidente puso énfasis en señalar que "ensayamos en el playón de barrio Independencia, por lo que queremos agradecer a la gente del barrio, a los vecinos, a la gente del barrio, a la comisión vecinal que nos bancan con el tema de los ensayos", a modo de chanza señalaron que "de público tenemos a la GUR todos los días", pero de todos modos , con satisfacción remarcaron que "gracias a Dios tenemos el apoyo del presidente de la Vecinal, Hugo Perino, que desde hace tres años no retacea el apoyo. También agradecemos a los vecinos por el aguante, pese a que tenemos quejas". Por otra parte hicieron saber que el horario de ensayo no puede variarse, ya que hay personas que trabajan en fábricas y hasta las 20 no salen de su lugar de trabajo.

Señalaron que la batucada se inició en 2008. Lusso hizo saber que "Leo empezó con esto de la batucada, hasta 2011, luego hubo un parate y en 2014 se retomó la batucada, y me propuso a mí armar una comisión para apoyar a la batucada, y así venimos desde 2014, trabajando, todos los meses encarando alguna actividad para reunir fondos para mantener y crecer en la calidad de instrumentos, trajes, y esas cosas que significan un costo mensual importante".

Aguilar destacó que "nos manejamos con indumentaria antes del show y para el show, para esto último utilizamos trajes de fantasía, y antes del show que nos movilizamos a otras localidades, lo hacemos con nuestros sacos, nuestras remeras, apostando a exhibir que trabajamos profesionalmente".

Consultado acerca de su formación para ocupar la dirección de la batucada Aguilar puso de relieve que "mis comienzos fueron en 2001, en Rafaela, estando en casi todas las comparsas, algunas muy antiguas que hoy no están más, recuerdo una muy importante en la que estuve "Mburucuyá" de barrio Jardín, una comparsa grande, luego estuve perfeccionándome en todo el país Buenos Aires, Gualeguay, Gualeguaychú, inclusive tocando con Marí- Mari'y desfilando en batucadas de Gualeguay también, y siempre haciendo cursos y movilizándome para que la batucada llegue a otro nivel".