Se sortea el premio mayor de "Gracias por respetar"

La Secretaría de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela informa que este miércoles 19, a las 19:30, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, se realiza el sorteo por el premio mayor de la Campaña Vial "Gracias por Respetar".

Cabe recordar que esta es una acción que premia las conductas viales destacables de las personas, tanto en la calle como al volante. Durante dos meses, agentes de Protección Vial y Comunitaria y voluntarios y voluntarias de la ONG Defensa Civil, se ocuparon de detectar los “pequeños gestos cotidianos que muchos rafaelinos tienen. Tenemos un sector de la sociedad que se rehúsa a cumplir las normas pero tenemos a la gran mayoría que cumple y a ellos los queríamos destacar", expresó el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira.

“Con esta campaña queríamos destacar que también se premian las buenas acciones, que son las más. Las buenas acciones de muchos ciudadanos rafaelinos también tienen premio, también se destacan. Y esto no es un hecho aislado, si vos no tenés multas, cuando vas a renovar el carnet no pagás los sellados municipales”, continuó Bodoira.

“Lo que queremos es cambiar una lógica. Los cambios culturales no se hacen de la noche a la mañana. Pero vemos que con todas estas acciones, con las campañas de educación vial, llegando a las escuelas, empezamos a sembrar hábitos. Hoy creo que con el cinturón, ganamos la batalla. Con el casco, avanzamos bastante pero todavía nos falta. Pero creíamos que estábamos en condiciones de ir por más. Los rafaelinos siempre queremos ir por más. Y fuimos por los peatones porque la ley nacional habla de la prioridad absoluta de los peatones, pero en la práctica veíamos que es letra muerta”.

“Creo que en estos dos meses hemos sembrado esa semillita y de a poco vamos viendo esas lindas acciones. Es hermoso ver las caras, frenar, los invito a todos a hacerlo, frenar y ver la cara de se peatón que no espera que uno frene y pareciera que nos quiere dar un abrazo o nos levanta el pulgar.

La verdad que es algo muy lindo y creo que tenemos que seguir apostando a estos cambios de hábitos culturales que tan bien nos van a hacer como sociedad”, concluyó Bodoira.

Además, hizo hincapié en los socios que sumó la Campaña: la Asociación de Comerciantes "Paseo del Centro", quienes facilitaron una cantidad de premios para distinguir en el lugar aquellas conductas voluntarias de respeto y compromiso, y la ONG Defensa Civil.

Además de los premios instantáneos, se entregaron vouchers a 450 personas, quienes todavía pueden intercambiarlo por sus respectivos números en el Hall del Edificio Municipal, en el horario de 7:30 a 12:30. Con estos números deberán presentarse al Sorteo por el Premio mayor que, como bien se informó, se realizará el miércoles 19 a las 19:30 en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado.