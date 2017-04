Lilita Carrió denunció que hubo un intento golpista

La diputada de Cambiemos precisó además que no será candidata en la provincia de Buenos Aires por decisión de la gobernadora Vidal, pero no descartó presentarse por la Ciudad.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, precisó ayer que la gobernadora bonaerense "María Eugenia (Vidal) decidió" que "no sea candidata" a senadora por la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones legislativas y no descartó presentarse como postulante a diputada nacional por la Ciudad. Al mismo tiempo, la co-fundadora de Cambiemos aseguró que durante marzo la oposición orquestó un "intento golpista" contra el Gobierno de Macri, y señaló como responsables al peronismo de la Matanza, a Barrios de Pie y a "sectores vinculados a Máximo Kirchner".

Por otra parte, la diputada de Cambiemos minimizó las discrepancias expresadas públicamente por Mauricio Macri respecto de su pedido de jury contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y al respecto dijo: "Un día el presidente me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar".

Consultado sobre sus aspiraciones electorales, respondió: "Vivo en Capital, es mi lugar, pero también en Exaltación de la Cruz. Yo tengo que elegir domicilio, pero he decidido que no lo voy a hacer porque María Eugenia decidió que yo no sea senadora y acá lo más importante es sostener el gobierno de María Eugenia".

Carrió explicó que la mandataria bonaerense no le transmitió el pedido de manera "tan directa" pero que se lo dio a entender, y en ese sentido precisó que va a "respetar la decisión". "No me lo dijeron porque no son tan bruscos como yo, pero uno se da cuenta, lo siente y está bien", dijo la diputada y agregó que para ella "fue una liberación que no quisieran pero si lo necesitaban no tenía ningún problema (en presentarse)".

También reveló que el consultor político Jaime Durán Barba tampoco estaba de acuerdo en que ella encabezara la boleta de Cambiemos por la provincia y que "el PRO decidió que en la Provincia de Buenos Aires sea sólo del PRO". "Yo creo que María Eugenia Vidal es una líder política excepcional. La voy a acompañar en toda la campaña", insistió Carrió, que dejó entrever que el elegido para competir en suelo bonaerense como candidato a senador podría ser el ministro de Educación, Esteban Bullrich.

En tanto, la legisladora también señaló que no "sabe" si se va a presentar en la lista de Cambiemos por la Ciudad de Buenos ya que quedó en medio de una "campaña" de desprestigio en su contra por sus denuncias contra el narcotráfico y contra Lorenzetti, y al respecto puntualizó que preferiría "defender la República sin fueros".

"No sé si voy a ser candidata en Capital. Quiero defender a la República sin fueros", recalcó, e identificó al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y al diputado provincial del Frente Renovador Mauricio D`Alessandro como los responsables de las operaciones que vinculan a uno de los hijos de la diputada chaqueña con un cartel de narcotráfico en México.

Destacó en ese sentido que recibió un mensaje mafioso en el que la amenazaban con avanzar sobre sus hijos si persistía con sus denuncias contra el narcotráfico, y asoció esa advertencia con el hecho de que fue ella quien denunció al jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi.

"Voy a acompañar en Capital y puedo ser candidata, pero si es así no me presento. Sepan que sin fueros sigo siendo la que soy", afirmó Carrió, que ratificó que pese a no contar con el aval de Macri, ella seguirá insistiendo con su pedido de juicio político contra Lorenzetti por "mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones".

"Yo no tengo diferencias con el presidente porque yo acordé con él que íbamos a luchar contra la corrupción. Yo acordé con Macri la lucha implacable contra las mafias, yo no acordé proteger a Moyano o a Lorenzetti. Mi relación es excepcional", resaltó.

Y al respecto, agregó: "Un día Macri me va a pedir de rodillas que lo saquen a Lorenzetti porque lo va a extorsionar como hizo con todos". En este marco, Carrió comparó a Lorenzetti con el exministro de Planificación Julio De Vido, e indicó que la lentitud con que la Justicia avanza sobre el actual diputado del Frente para la Victoria se debe a que "era el cajero" de los Kirchner y el "nudo de la corrupción" en el que muchos empresarios están implicados.

"Lorenzetti como Julio De Vido en el Poder Judicial. De Vido era el cajero. (El juez Claudio) Bonadio no avanzó sobre él", subrayó. Y añadió: "El nudo de la corrupción es De Vido. ¿Alguien lo tocó? Nadie. Los empresarios están comprometidos con él, como en el Lava Jato".

En otro orden, la diputada de la Coalición Cívica pidió que los medios y la Justicia no involucren a Florencia Kirchner en las denuncias que tiene como protagonista a su madre, ya que a su criterio ella no tiene la culpa de haber "heredado una fortuna" mal habida. "No se la tomen con Florencia Kirchner. Esa chica es víctima. Son sus padres los que la convirtieron en delincuente. Ella recibió por herencia. No delinquió. Que no salga la cara de Florencia Kirchner por TV como si fuera una delincuente. En todo caso, heredó una fortuna que deberá devolver. No va a haber justicia porque Florencia Kirchner esté presa", consideró.