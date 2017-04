Crisis moral: la nueva epidemia amenaza al mundo moderno

El mundo cristiano celebra las Pascuas de Resurrección; los "hermanos mayores" (al decir de Juan Pablo II) su Pesaj (Pascua judía) mientras dos Presidentes trasnochados (Trump y Kim Jong-un) con aires de mesianismo mantienen en vilo la propia existencia del mundo (advertida por el actual Papa Francisco) amagándose con sus letales armas de destrucción masiva. Alguien los tiene que frenar, porque difícilmente lo hagan sus propias corduras.En Argentina quienes se esperanzan -justo en Pascuas- conque la división entre kirchneristas y resto del país vaya a cancelarse, estarán frente a una gran frustración; si hay un mérito en sí mismo que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner fue inocularle a una gran franja de la población, vacía de ideologías, frustrada y sustanciada en el sincretismo espiritual -onda New Age- , el germen ideológico nacionalista revolucionario basado en un falso progresismo (Nac & Pop) que les sirvió de perfecto escudo distrayente para cometer mil tropelías.Carlos Reutemann supo reflexionar, azorado, sobre la manera en que lloraban los chicos militantes en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada cuando la Presidente Cristina pronunciaba sus discursos de despedida presidencial.La culpa del vacío de ideologías políticas -que el kirchnerismo cubrió orillando el fanatismo casi religioso- la tienen los Partidos políticos que dejaron de militar sus doctrinas en función de eclécticos "frentes" que los fueron desvirtuando hasta desvanecerlos.La sociedad se va a encargar -como siempre y su manera- de poner en caja a sus gobernantes, políticos y sindicalistas despistados. Lo demostró el 1 y el 6 "A". Dicen los analistas nacionales que el Presidente tomó nota. La cuestión es para qué tomó nota. Otras veces la sociedad "opinante" dictó, merced a los espasmos del momento, rumbos a seguir que luego la historia advirtió que no fueron los correctos.LIFSCHITZ SIGUE TOMANDOLA INICIATIVAEsta semana quedará saldado el tema paritario docente en la Provincia. Los laberínticos vericuetos técnicos le darán forma al arreglo.Los gremios del sector también leyeron el ánimo social en una Provincia donde no se puede extrapolar la "madre de las batallas" que se dará en octubre en la Provincia de Buenos Aires, y que comenzó entre el sindicalista docente Roberto Baradel y la Gobernadora Vidal, pero con misiles rumbeados hacia la Casa Rosada.Santa Fe es objetivamente la Provincia que más aumento ofreció a sus maestros (25%); aunque esté décima en el ranking de sueldos. En julio un maestro inicial de jornada simple pasará a cobrar más de 13 mil pesos.La semana que pasó el Gobernador también plantó un mojón en el tema emergencia hídrica lechera: habilitó el fondo de 400 millones de pesos -por ahora con plata propia porque la Nación "si te he visto no me acuerdo"- para asistir a los tamberos inundados. De los 400 millones de pesos a fondear (dentro del histórico Fondo de Inversión y Desarrollo Provincial) Ricardo Buryaile se había comprometido a "prestar" 250 millones que aún no aparecieron. Santa Fe está desembolsando los 150 millones propios, y en caso de no llegar la plata de la Nación, no tendrá más remedio que pedir otro endeudamiento.RADICALES Y SOCIALISTASJUNTOS PERO SEPARADOSEl Buró socialista estaría definiendo que con las particularidades que presenta este año electoral, habría que concentrar los máximos esfuerzos en los territorios junto al FPCyS en vista a la decisiva contienda gubernamental del 2019, desde luego sin desdeñar la contienda nacional: "vamos a dar batalla contra el modelo Cambiemos", anunció un alto exponente del Partido de la rosa.Las instrucciones nacionales hacia Corral son coincidentes: comenzar a asegurar territorios con Cambiemos. Aunque en este caso, habida cuenta que se juega el prestigio presidencial, Cambiemos Santa Fe tiene el doble trabajo de afianzar el triunfo del Ing. Macri también en las elecciones de Diputados nacionales.Así las cosas, el líder del radicalismo José Corral comenzó a inaugurar locales de Cambiemos en el interior. Y comenzó por Esperanza, cuna del FPCyS a través del Vicegobernador NEO Carlos Fascendini, oriundo de la primera colonia agrícola.Si Corral persiste en competir con candidatos radicales en Cambiemos para las municipales, el triunvirato formado por él, Julián Galdeano y Rodrigo Borla se cansará de firmar excepciones, tal como lo estipuló la Convención radical que habilitó la presencia de radicales en las elecciones provinciales sólo dentro del FPCyS. Sabedores del desmadre interno, los convencionales radicales aplicarán la máxima "la excepción confirma la regla" completándola y ampliándola para hacerla más precisa y realista con las excepciones del caso (ningún radical puede ir por fuera del FPCyS) autorizadas de manera unánime con la firma de los tres presidentes: del Partido provincial, del Partido nacional y de la Convención.En pueblos y ciudades florecerán entonces las variantes "Frente tal o cual" que llevarán simultáneamente a radicales en Cambiemos y en el FPCyS. "No nos preocupa, nosotros sabemos de qué lado tenemos que estar; además siempre habrá radicales en el FPCyS", frasean los socialistas, que por las dudas buscan ampliar con otras fuerzas sociales, sindicales y, por qué no peronistas, su base de sustentación. "El peronismo es mi límite", se le escuchó decir a uno de los líderes del sector aliado NEO.EL PJ ES UN "BARCO ALGARETE" (REVIGLIO DIXIT)En el peronismo "no kirchnerista" sólo afloran las buenas intenciones que entran en un mar de vacilaciones cuando alguien les recuerda que llevar adelante una campaña provincial en pos de una banca de Diputado nacional (de las nueve que se ponen en juego) costará varios millones de pesos. Ya no hay más cajas; ni tan siquiera legislativas (en el período de Antonio Bonfatti Gobernando, el peronismo manejaba la Cámara de Diputados).Los único que podrían abrir sus generosas billeteras para sostener una campaña de este calibre son los once senadores, que aún están en el lado oscuro de la luna.