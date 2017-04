Bonafede: "es lamentable que no hayan comprado tomógrafo"

La semana pasada, LA OPINION dio a conocer que, pese a las promesas provinciales realizadas desde 2014, recién en mayo de este año se comenzará con el proceso para la compra del tomógrafo para el Hospital de nuestra ciudad.Y aparecieron algunas repercusiones, tal fue el caso del presidente del Concejo Municipal, Dr. Silvio Bonafede, representante del Cuerpo Legislativo en el Consejo de Administración del SAMCo y exdirector del Hospital "Dr. Jaime Ferré". "En la última reunión del Consejo se mencionó que el tomógrafo se iba a licitar", reconoció el médico en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz)."Al acueducto lo estaban haciendo, estaban poniendo los caños", dijo, de manera irónica y recordó: "hace unos 4 años, fuimos en una Traffic todos los concejales. Nos recibió el triste ministro de Salud Miguel Angel Cappiello, porque su gestión fue patética. 'Si quiere, en una semana le pongo el tomógrafo', dijo, ante todos los ediles. Estaba Luis Peretti, Luis Telesco... Y después hubo sucesivos anuncios: que ya estaba en Rafaela, que estaba en la aduana, que después no, que lo habían mandado a un pueblo del sur, pero que igualmente estaba... y no lo compraron todavía".Al tomógrafo: ¿lo habían comprado y lo enviaron a otro lugar; o nunca lo compraron? "Esa es la duda que tenemos. Yo transcribo lo que se dice en la Asamblea. Y ahí decían que ya estaba y que se iban a hacer las obras para ponerlo. Es lamentable que un Hospital como el de Rafaela, en donde todos los accidentados de la ciudad y de la zona, vayan primero ahí y no tengamos un tomógrafo, no tiene explicación", respondió."Esto no es un reclamo de ahora, sino de hace muchos años", indicó.CONSEJO DE ADMINISTRACION Y CARGOSAgregó: "el año pasado, por cuestiones personales, no pude concurrir a muchas reuniones. Fui a la última reunión y éramos 5 personas (considero que había menos gente por el recambio en las vecinales). No hay debate. Es una mera información de cuestiones -a mi entender- menores. Nos dijeron que estaban haciendo acciones para ver cómo tratan el tema de las palomas y las cotorras. Es cierto que es algo que afecta a la ciudad, pero hay un montón de otras cosas que son fundamentales. Se minimiza que le estamos debiendo a los proveedores casi 10 millones de pesos, que son deudas de 2016. Este no es el Consejo de Administración que uno pretende: es el lugar para discutir políticas de salud. En el organigrama, está por encima de la dirección técnica. Hace 15 años, las discusiones eran 'picantísimas'. Esperemos que con el recambio de las vecinales, vengan con planteos más completos", indicó."Hasta hace poco tiempo, había una disposición que se cumplía a rajatablas: todo personal médico (profesional o no) que ingresaba, debía ser por concurso. Los dos últimos cargos no lo hicieron: un cargo de endocrinólogo (que atenderá Sunchales, San Cristóbal y Rafaela). Me dijeron que no hicieron el llamado porque no había y yo sabía de uno. Hay que hacer el llamado", completó.Consultado sobre si falta personal, contestó: "seguro que falta. Hace algunos años habíamos pedido por 55 cargos y nos dijeron que era una irresponsabilidad pedir tantos. Hoy estamos en esta misma situación. Pero destaco lo que le pone el personal de enfermería y un grupo de médicos jóvenes. El Hospital creo que está carente de un montón de cuestiones que son básicas para su normal funcionamiento".