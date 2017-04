Conociendo a Jorge Sampaoli

Pasaron por la Selección ocho técnicos en los últimos 13 años. No es un dato menor si se tiene en cuenta que hubo sólo cinco en las tres décadas anteriores. Pero quienes conocen a Sampaoli dicen que la idea le gusta y que la pasada radiografía caliente no le hará temblar el pulso a la hora de dar el sí.Su prosperidad como entrenador se dio en suelo Trasandino, allí logró acercarse al éxito después de haber conocido los rigores y carencias de la liga peruana con una breve estadía en Ecuador. Sampaoli, que nunca jugo fútbol profesional pero que se abocó de joven a hacer docencia en equipos de la Liga Casildense como punto de partida en esta carrera, estampó su nombre para siempre en Chile.Será imborrable para sus seguidores la campaña en la Universidad de Chile, donde su equipo entre 2011 y mediados del año siguiente logró ganar de forma consecutiva tres títulos domésticos en forma invicta y la Copa Sudamericana; en ese plantel estaban algunos futbolistas que cuatro años después, levantarían la Copa América por primera vez para su país, también de la mano del técnico santafesino, los casos de: Charles Aranguiz, Eduardo Vargas y Marcelo Díaz; otro dato significativo de ese equipo para nuestro medio, es que uno de los arqueros era Esteban “Coco” Conde, figura de Atlético pocas temporadas atrás.Pero volvamos a los primeros tiempos. Sampaoli nació en Casilda y comenzó a jugar al fútbol en las inferiores de Alumni. Fueron épocas de pocos recursos económicos donde tuvo que alternar su pasión futbolística con un trabajo de cajero en el Banco Provincia de esa ciudad. También trabajó en un registro de la localidad de Los Molinos, donde llegó a firmar actas de nacimiento y defunción. Su amigo Gustavo, que jugaba con él, lo recuerda como un tipo muy metódico. "Era muy exigente, no tomaba ni fumaba. Se cuidaba. Tenía ambición deportiva", recuerda. El destino hizo que Sampaoli tuviera que abandonar el fútbol a los 19 años luego de sufrir una fractura en la tibia."Yo, para ir para adelante, miro atrás", explicó hace poco Sampaoli. ¿A qué se refería puntualmente? "Soy un admirador del fútbol argentino, pero de antes, años 70, 73, 74, 80, viendo el talento sobre el campo de juego. Hoy se ve mucho menos. Ahora yo trato de repetir aquellas emociones que vivía para tratar de devolvérselo al fútbol. Hoy se habla mucho más de táctica, de preparación física, pero el arte de la gambeta, el arte de tirar una pared, es difícil de ver de manera sostenida. Entonces, yo quiero volver para atrás, para ir hacia delante", explica quien incorporó a Juan Manuel Lillo a su cuerpo técnico para tomar cosas del juego de posesión que Guardiola instaló en Barcelona.Por eso en el último Sevilla le apostó también al juego de posesión, para matizar el verticalismo bielsista. Y por eso no fue raro ver que junte a dos enganches, Samir Nasri y el Mudo Vázquez, con Luciano Vietto como N° 9, aunque sea pequeño físicamente.Sampaoli definirá, en función del adversario y los jugadores que ponga en el campo de juego, en qué sector del campo y en qué momento del partido la aplicará, pero la presión estará. Buscará que la Argentina sea un equipo asfixiante, el tema será ver cuánto tiempo de trabajo le lleva conseguirlo. "A través de la presión, del robo, atacaba. Con mucha presión sorprendía. Jugué en línea, en zona, con líbero y stoppers y fui modificando algunos dibujos geométricos, que tampoco son determinantes. Eso sí: si querés presión alta la debés aplicar en forma conjunta y organizada en siete metros por jugador, y que la pelota vaya donde yo quiero para robarla. Al principio fue eso, no dejar jugar y atacar en base a la recuperación inmediata", explica Sampaoli en el libro "No escucho y sigo", de Pablo Paván.Esta aproximación al mundo Sampaoli, tiene relación con lo inminente de su contratación, a pesar que Sevilla se ha quejado de la falta de ética de las nuevas autoridades de AFA al tentarlo públicamente, habiendo un vínculo con vigencia. El club español, que aceptó ponerle precio a su salida a través de una cláusula suculenta, por estas horas observa con preocupación el desembarco en España de Claudio Tapia, que ha viajado con el mandato de seducirlo sin miramientos y con el consenso del propio entrenador argentino.En el mercado de rumores, ya se deslizan nombres de jugadores que formarían parte de las primeras convocatorias, como así también ciertas directivas logísticas y de organización que pretende Sampaoli, por ejemplo que no se juegue en Argentina los días de los partidos de la Selección, por caso, el 7 y el 10 de junio cuando se disputen amistosos en Australia y Singapur, compromisos en los que se produciría el debut del tercer santafesino consecutivo en dirigir al equipo mayor, luego de Gerardo Martino y Edgardo Bauza.Sampaoli todavía es el entrenador del Sevilla y nadie respeta ese compromiso, ni siquiera el principal interesado.