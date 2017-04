Una policía santafesina se destacó en curso de tiro

Una suboficial de la Compañía Tropa de Operaciones Especiales, Belén Alzugaray, realizó un curso de Protección de Altas Autoridades Navales, dictado por instructores del Batallón de Seguridad del Estado Mayor General de la Armada Argentina.

El pasado 5 de abril, además de recibir su diploma por haber cumplido satisfactoriamente todas las etapas de la capacitación, Alzugaray fue distinguida como uno de los mejores promedios en la disciplina de tiro.

“Todos estábamos acostumbrados a un tipo de arma y tuvimos que adaptarnos al arma que utilizan ellos que es un Browing m95 de simple acción. A muchos se les complicó, pero el instructor que teníamos era muy bueno”, explicó la joven policía.

Luego agregó que durante los 25 días que se extendió la capacitación hubo un alto grado de “exigencia física, con muchos ejercicios en pileta y rescate en balsa. Cuando no estábamos en el agua corríamos o hacíamos diferentes ejercicios. También tuvimos tareas fuera de la institución.

A mí me tocó en Aeroparque, nos dieron una consigna y nosotros teníamos que hacer un estudio de seguridad y ver los desplazamientos”, explicó.

En total comenzaron la capacitación 40 efectivos de seguridad -entre los que se encontraban representantes de las policías de Santa Fe y de Salta; de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía Federal Argentina- y finalizaron 34.

Los lugares donde se impartieron los distintos módulos de formación fueron dependencias del División Especial de Seguridad Halcón, base militar del Centro de Adiestramiento en Conjunto en Operaciones de Paz, Apostadero Naval Río Santiago y la Escuela Naval Militar.

Las temáticas abordadas en casi 155 horas cátedra fueron el combate especializado; armas y tiro; defensa personal; ejercitación física, acuática y terrestre; conducción de vehículos y detección de explosivos; primeros auxilios y legislación.

Este fue el primer curso que la joven suboficial de TOE realizó fuera de la provincia y al que calificó como “muy bueno”. En ese contexto expresó: “Soy de incentivarme a crecer y a capacitarme”.

CON LA MIRADA PUESTA EN EL OBJETIVO

Alzugaray tiene 26 años y antes de anotarse al Curso de Adiestramiento Policial Especial para aspirar a ingresar a la Compañía TOE, estuvo cumpliendo funciones en Comando Radio Eléctrico y en Infantería, ambas de la Unidad Regional II (Dpto. Rosario), de la Policía de Santa Fe.

No proviene de una familia policial, y previo a integrar las fuerzas de seguridad estudiaba administración de empresas.

“Lo policial y lo táctico me llamaban la atención, por eso cuando supe de la inscripción me quise anotar y entré. En la escuela de Policía tuve instructores de TOE y me gustaba la intelectualidad y destreza que ellos tenían. Llegar a ser TOE era una de mis metas”, contó.

Alzugaray hizo el CAPE en 2013 y, en aquel entonces, fue la única mujer en finalizarlo junto a otros siete compañeros. En ese momento también, la suboficial recién llegaba a cumplir su primer año dentro de la fuerzas policiales de Santa Fe.