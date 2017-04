AIRE LIBRE

RELATOSUn negocio frustradoSu cuero se utilizaba para confeccionar prendas de vestir.El siguiente relato refiere a hechos sucedidos hace más de 50 años cuando el negocio de los cueros de animales silvestre era tan legal como cualquier otro. Los cueros de víboras, yacaré, iguanas, carpinchos, nutrias, gato montés, eran muy requeridos para la confección de zapatos, botas, carteras e indumentaria. “Bueno muchachos, ustedes traigan todos los cueros que puedan que nosotros los compramos como hemos conversado”. Así nos despidió el dueño de aquella peletería en Buenos Aires y cerrando así el círculo de una nueva, esta vez aventura o negocio, de Tito que en su incesante búsqueda de nuevas emociones había ideado este viaje a Formosa para cazar carpinchos y yacarés y entregar los cueros en Goya donde esta gente tenía una importante curtiembre. Las prendas se confeccionaban en Buenos Aires para venderlas a turistas extranjeros. Una moderna máquina dejaba los cueros del grosor de una tela de jean posibilitando la confección de carteras, cinturones, zapatos y hasta camperas. Por aquellos años, década del sesenta, Buenos Aires no tenía una única terminal de colectivos sino que cada empresa de micros tenía su propia terminal, todas en las inmediaciones de Plaza Miserere, en el barrio de Once. En las cercanías el maloliente olor de los galpones impregnados de aceite y gasoil nos guiaban hasta donde el incesante ronronear de los motores esperaban la partida de los micros. Nos ubicamos en una de las mesas del clásico “Café Japonés”, infaltable en todas las terminales. (No sé porqué se llamaban así ya que jamás vi un japonés allí). Hasta acá, en Rafaela, también había uno en la vieja terminal de Lavalle y Sarmiento que seguramente alguna vez la pluma memoriosa del “Petiso Pautasso” describirá. Abordamos un confortable colectivo con asientos reclinables, una novedad en aquel tiempo. El viaje hasta Santa Fe lo conocía de memoria con sus paradas en Capitán Sarmiento, Rosario y Barrancas dado que no había baños en los colectivos. Además, hasta llevaban pasajeros parados. Sí, diez horas de viaje hasta Santa Fe parado! Después Ruta 11 hasta Calchaquí donde sorpresivamente terminaba el pavimento y seguíamos en otro coche más modesto pero adaptado al camino de tierra. Cruzábamos el Bermejo por el paso recientemente inaugurado pues hasta hacía muy poco se cruzaba con la balsa a cadena. Ya en Formosa y debido a una tormenta debimos continuar el viaje en un Jeep Guerrero. Al día siguiente nos dejaron en la puerta de la estancia “La Alegría” que tan bien conocíamos y donde nos esperaba “Quitasueños Leiva” que nos acompañaría. Le decían así porque sus amigos aseguraban que había llegado último al reparto de caras pero, lo que le faltaba de buen mozo, lo compensaba con conocimiento del monte y sus dotes de gran amigo. El arroyo “Monte lindo” serpentea atravesando aquella inmensa propiedad de más de cincuenta mil hectáreas de selva y esteros. La cacería se realizaba a bordo de una canoa de madera dejándose llevar por la corriente en el mayor de los silencios para poder encontrar en el agua esas dos brasitas de color rojo que señalan la presencia del yacaré o, si están más juntas, la del carpincho. La historia era, después del disparo, meter la mano en el agua para agarrar el yacaré por la cola. Una cosa es escuchar un relato, leerlo o verlo en televisión y otra muy distinta en el río. La oscuridad, los carachay, mosquitos, tábanos y sanguijuelas, el silencio atemorizador de la selva poco a poco nos fue minando la voluntad de hacer este trabajo. Después venía el otro trabajo, el cuereado, tan difícil como el primero si no se quiere arruinar el cuero o la carne. A la segunda noche dijimos al unísono con Tito: “No viejo... esto no es para nosotros” así que le dejamos el negocio a Quitasueños y nos fuimos a buscar otras aventuras, pero esto será motivo de otro relato”.