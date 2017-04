Se puso en marcha la zona

En la tarde de ayer se puso en marcha el torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de su primer capítulo.Por el lado de la Zona Sur fueron San Martín de Angélica, Sportivo Santa Clara y Argentino de Vila los que comenzaron ganando. Mientras que por el lado de la Zona Norte lo hicieron el Deportivo Aldao, Moreno de Lehmann, Tiro Federal de Moisés Ville e Independiente de Ataliva.El que dio la nota fue Aldao, que goleó en San Cristóbal 4-0 a Independiente. Otro de los que ganó fuera de casa fue San Martín, que derrotó 4-2 a Zenón Pereyra.Todo lo sucedido en la jornada de ayer y lo que se viene para cada club:Cancha: Independiente San Cristóbal.Arbitro: Javier Simoncini.Reserva: 0-1PT 4m y 20m Mariano Cavallero (DA), ST 5m Pablo Armenta (DA) y 45m Jonatan Albarracín (DA).Cancha: Moreno de Lehmann.Arbitro: Mauro Cardozo.Reserva: 1-0PT 5m de penal Brian Rocca (M), 7m Matías Cabrera (M), ST 7m Ezequiel Ferreyra (SR), 14m Darío Losano (SR) y 36m Alejandro Varengo (M).Cancha: Independiente Ataliva.Arbitro: Franco Ceballos.Reserva: 4-0PT 20m de penal Carlos Portianka (IA), ST 20m Gastón Boeris (DT) y 36m Nazareno Bellleti (IA).Expulsado ST 45m Andrés Mandrile (DT).Cancha: Tiro Federal de Moisés Ville.Arbitro: Roberto Franco.Reserva: 2-0PT 40m Emanuel Acosta (TF), ST 22m Nahuel Schueda (US) y 31m Alexis Lang (TF).Expulsado ST 5m Emanuel Acosta (TF).Aldao 3, puntos; Lehmann 3; Moisés Ville 3; Ataliva 3; Roca 0; Unidad Sancristobalense 0; Tacural 0; Ind. San Cristóbal 0.Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente San Cristóbal, Unidad Sancristobalense vs. Independiente de Ataliva, Deportivo Tacural vs. Moreno de Lehmann, Sportivo Roca vs. Deportivo Aldao.Cancha: Talleres de María Juana.Arbitro: Ariel Gorlino.Reserva: 1-1PT 24m de penal Jorge Alberto (TMJ) y ST 45m Jordan Boschetto (B).Expulsado ST 46m Giulliano Galván (TMJ).Cancha: Argentino de Vila.Arbitro: Guillermo Vacarone.Reserva: 0-1PT 10m y ST 43m Pablo Rebossio (AV), ST 20m Lucas Piombo (DJ).Expulsado ST 45m Ezequiel Galoppo (DJ).Cancha: Zenón Pereyra.Arbitro: Sebastián Garetto.Reserva: 2-2PT 5m Aníbal Galeano (SM), 9m Santiago Ríos (ZP), 34m Facundo Zbrun (SM), ST 15m Enzo Biava (SM), 24m Efraín Gómez (SM), 40m Luciano Junco (ZP).Expulsados ST 19m Aníbal Galeano (SM) y 38m Emiliano Sviezzi (ZP).Cancha: Sportivo Santa Clara.Arbitro: Guillermo Tartaglia.Reserva: 0-0PT 24m Bruno Lovera (AMJ), ST de penal 21m Rodrigo Finetti (SC), 36m y 39m Nicolás Genero (SC).Expulsado: ST 45m Mauricio Zaffalón (AMJ).Angélica 3, puntos; Santa Clara 3; Vila 3; Bochazo 1; Talleres María Juana 1; Josefina 0; Zenón Pereyra 0; Atlético María Juana 0.Sportivo Santa Clara vs. Talleres de María Juana, Atlético María Juana vs. Zenón Pereyra F.B.C., San Martín de Angélica vs. Argentino Vila, Deportivo Josefina vs. Bochófilo Bochazo.