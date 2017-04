Los cruces de cuartos

El día sábado se jugaron los últimos encuentros de la fase de grupos del torneo Nacional de Clubes y del Torneo del Interior, que organiza la Unión Argentina de Rugby, y quedaron definidos los elencos clasificados a los cuartos de final.CRAI de Santa Fe, quedó en las puertas de meterse en cuartos tras perder con San Luis por 29-21 y ahora deberá revalidar la plaza con Old Resian.Por eljugarán: Regatas Bella Vista vs. Tala RC, Urú Curé vs. Belgrano Athletic, Tucumán Rugby vs. San Luis y Newmann vs. Hindú.Por el descenso: CUBA vs. Los Tarcos, CRAI vs. Old Resian, Duendes vs. UNI Tucumán, Huirapuca vs. SIC.En elsiguen en carrera por el título: Pucará vs. Jockey Cba, La Plata vs. Old Christians, Alumni vs. Atlético del Rosario, CASI vs. Jockey de Rosario.En el, Santa Fe Rugby Club le ganó 65-21 a Peumayén de Mendoza y se metió en cuartos por el campeonato. Ahora enfrentará a Los Tordos RC. Los otros cruces: GER vs. Palermo Bajo, Maristas RC vs. La Tablada, Natación y Gimnasia vs. Córdoba Athletic.