Guillermo Brown empató y quedó a cuatro del líder

Guillermo Brown de Puerto Madryn desperdició ayer una inmejorable oportunidad para no perderle pisada al líder de la Primera B Nacional, Argentinos Juniors, al igualar como local sin goles frente a Juventud Unida deGualeguaychú, en el cierre de la vigésimo séptima jornada.El elenco de Puerto Madryn -que tiene un duelo pendiente frente a Flandria- tuvo un penal a su favor en la última jugada del primer tiempo, pero el remate de Tobías Figueroa fue desviado por el arquero Angel Pedroso, la figura del partido.Guillermo Brown buscaba un triunfo para seguir a dos puntos del "Bicho" de La Paternal, pero ahora quedó cuatro por debajo del líder de la B Nacional.Almagro 0 - Independiente Rivadavia 0, Brown (A) 1 - Los Andes 1, Atlético Paraná 0 - Gimnasia Jujuy 1, Central Córdoba (SE) 1 - Boca Unidos 1, Crucero del Norte 2 - Chacarita 0, Villa Dálmine 2 - Nueva Chicago 3, All Boys 0 - Flandria 0, Ferro Carril Oeste 1 - Santamarina 0, Sp. Estudiantes 1 - Instituto 0, Douglas Haig 0 - Argentinos 1, Guillermo Brown 0 - Juventud Unida de Gualeguaychú 0.15.30 Flandria - Ferro (Paulo Vigliano),15.35 Nueva Chicago - Atlético Paraná (Pablo Echavarría), 16.00 Gimnasia de Jujuy - Brown de Adrogué (Darío Sandoval), 19.05 Chacarita - Estudiantes (San Luis) (Ariel Suárez), 20.30 Santamarina - Almagro (Ramiro López), 21.00 Instituto - Douglas Haig (Pablo Díaz), 21.05 Argentinos - Villa Dálmine (Ramón Guayma), 21.30 San Martín (Tucumán) - Crucero del Norte (Carlos Córdoba), 21.30 Independiente Rivadavia - Central Córdoba (Santiago) (Pablo Dóvalo).19.05 Los Andes - Guillermo Brown (Madryn) (Luis Álvarez), 21.00 Juventud Unida (Gualeguaychú) - All Boys (Gerardo Méndez Cedro).Argentinos 49, puntos; Guillermo Brown 45; Chacarita 41; Nueva Chicago 40; Ferro 39; Brown Adrogué 37; Instituto 36; Almagro 36; Santamarina 36; Independiente Rivadavia 36.