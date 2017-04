Manchester United bajó al Chelsea

A seis fechas del final, el Chelsea , líder absoluto de la Premier League, perdió 2-0 en su visita al Manchester United y ahora quedó solamente con cuatro puntos de ventaja sobre el Tottenham de Mauricio Pochettino, que el sábado había goleado por 4-0 al Bournemouth.Las críticas del portugués José Mourinho a sus atacantes parecieron surtir efecto, pues los "diablos rojos" fueron bastante efectivos en el arco contrario.El local empezó a ganar a los siete minutos de juego con un gol del joven delantero Marcus Rashford, quien anotó tras una asistencia de Ander Herrera. El español filtró un pase quirúrgico a espaldas de David Luiz que Rashford aprovechó para marcar su quinto tanto en el torneo.Sobre los cuatro minutos de la segunda etapa el United asestó otro golpe al Chelsea, con un tanto del propio Herrera, que tomó un rebote y sacó un remate que se coló en el arco de Begovic, tras un ligero desvío. "Fue un partido casi perfecto", dijo el español al sitio web de la Premier. "Chelsea no creó casi situaciones de riesgo y lidera el torneo. Jugamos muy buen fútbol y controlamos el partido", agregó.En el otro encuentro de la fecha disputado ayer, el Liverpool recuperó la tercera posición del campeonato, la última que da acceso directo a la próxima Liga de Campeones, al vencer 1-0 como visitante al West Bromwich Albion. El brasileño Roberto Firmino, con un cabezazo antes del entretiempo, anotó el único gol del encuentro en el estadio The Hawthorns.Los dirigidos por Jürgen Klopp alcanzaron así los 66 puntos y desplazaron de la tercera posición al Manchester City, que el sábado venció 3-0 al Southampton y suma 64. Los conducidos por Josep Guardiola, sin embargo, tienen un partido menos que el Liverpool.Tottenham 4 - Bournemouth 0, Crystal P. 2 - Leicester 2, Stoke City 3 - Hull City 1, Everton 3 - Burnley 1, Watford 1 - Swansea 0, Southampton 0 - Manchester City 3, Manchester United 2 - Chelsea 0, W. Bromwich 0 - Liverpool 1. Hoy: 16hs: Middlsbrough vs Arsenal.Chelsea 75, puntos; Tottenham 71; Liverpool 66; Manchester City 64; Manchester United 60; Everton 57; Arsenal 54.