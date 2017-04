El Sevilla de Sampaoli igualó

Alterado por la intención de la AFA de fichar a Jorge Sampaoli como nuevo seleccionador, Sevilla visitó a Valencia por la fecha 32 de la Liga de España con el objetivo de demostrar que el ruido externo no afectaba al equipo, pero los andaluces extendieron su racha negativa como visitante: no ganan desde el 25 de febrero, en el clásico ante Betis.El 0-0 entre Sevilla y Valencia estuvo marcado por la ineficacia de los delanteros de ambos equipos. Fue un duelo improductivo. Lejos de lo que pregona Sampaoli para Sevilla, el conjunto andaluz no fue protagonista y volvió a evidenciar que no atraviesa un buen momento. Ni físico ni anímico. Siete puntos en otras tantas jornadas explican el bache. Con muy poco, Valencia fue capaz de gobernar el partido y de sumar mejores ocasiones, pero el delantero italiano Zaza no tuvo su mejor día. En cualquier caso, el equipo local siempre pareció más cerca de la victoria.El empate puso a Sevilla con 62 puntos, a tres de Atlético de Madrid en la pelea por la tercera posición. A ocho puntos del equipo de Sampaoli está Villarreal, que mañana jugará ante Alavés en el partido que cerrará la jornada. Puede ser la última oportunidad para los amarillos de meterse en la pelea por la cuarta plaza, que permite jugar la previa de la Champions League.En los otros partidos disputados ayer por la 32a fecha de la Liga española, Leganés cayó 1-0 de local con Espanyol, Betis venció 2-0 a Eibar y Celta de Vigo le ganó de visitante a Granada por 3-0. Este lunes completan la programación Alavés-Villarreal.