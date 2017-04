Ferrero: "estamos más cerca de la pavimentación de Av. Perón"

Durante la semana que pasó, tomó trascendencia que la Provincia encararía una obra clave reclamada desde el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región: la pavimentación de la Avenida Perón, que es la que marca el ingreso al Parque de Actividades Económicas del PAER.

Esto fue confirmado por el presidente del CCIRR, Andrés Ferrero, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "tuvimos la visita del Ministro de Infraestructura de la Provincia, José Garibay, y pudimos generar también una reunión con el Municipio y APAER. Nos dijo que había una decisión del Gobernador de realizar la obra", indicó.



"Esto nace el año pasado -recordó-, cuando habíamos puesto en consideración que en varios lugares de la Provincia se habían realizado accesos a áreas industriales por montos incluso superiores a los que estábamos necesitando. Pudimos articular con el Municipio, en primera instancia".

"Aparentemente, estamos en buen camino. Hubo un compromiso, no solo en el proyecto ejecutivo, sino también en condiciones técnicas para una licitación, de acuerdo a lo que dijo el Municipio. Esto nos pone cerca a definir una fecha para la licitación", dijo y agregó: "las características de la obra están un poco abierta. Si bien se dijo que podía hacerse una sola mano, todavía tenemos alguna reunión para ver si podemos lograr la aprobación de las dos, que es el pedido que llevamos". "En días de lluvia, se ven la necesidad de la obra", sentenció.

Para Ferrero, la obra no solo es importante para cubrir "las necesidades de las empresas ya instaladas, sino también como una palanca de desarrollo de nuevo suelo industrial hacia el noroeste de la ciudad. Avenida Perón nace en la ruta 34 y termina en un camino rural. Nosotros necesitamos que la avenida completa tenga la posibilidad de conectar todo. A futuro eso puede manejarse con los desarrolladores privados, con el accionar del Municipio, para generar más suelo industrial y permitir que las empresas de la zona realicen las inversiones en este lugar".



OBRAS

"Hoy Rafaela está generando su obra de la autopista, de la circunvalación y el gasoducto. Hay otras que podríamos ponerla en otro rango, por el monto de obra, como son la del microcentro, la del PAER (la primera fase, con el SUM, está a punto de ser inaugurada). En todas ellas, lo que vemos es que pueden generar inversiones a futuro", indicó Ferrero.

Si bien destacó la importancia del gasoducto a nivel domiciliario, valoró lo que puede representar para el mundo empresarial: "hay muchos proyectos de inversión que pueden volverse factibles a partir de esa obra. No solo nuevas inversiones, sino innovaciones en las que ya están".

"En un contexto nacional con la desocupación a los niveles que hay, es muy importante que generemos oportunidades", señaló.



MICROCENTRO

Con respecto a la obra del microcentro​, Ferrero recordó que hace algunos años no se pudo avanzar por el rechazo de los frentistas en el registro de oposición. "Hay pasos interesantes, porque vemos que hay una decisión y la gente de la Comisión de Comercio y Servicios y del Centro Comercial a Cielo Abierto tienen muchas herramientas para darle a los funcionarios para sus decisiones. Es probable que en las próximas semanas tengamos algún detalle del proyecto y algunos números, hechos fundamentales para avanzar. Pero vemos una decisión del Intendente sobre este tema. Estamos por buen camino", completó.