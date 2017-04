Dr. Juan Carlos Allochis: "El principal objetivo es el salario de los médicos"

El próximo miércoles 26 de abril, a las 21, la Asociación Médica del Departamento Castellanos realizará una asamblea de socios en su sede de Avenida Mitre 111, en donde será proclamado como nuevo presidente de la entidad el Dr. Juan Carlos Allochis. De esta manera, quien hoy es el Secretario de Hacienda, reemplazará al Dr. Oscar Williner al mando de la prestigiosa entidad regional.



En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), recordó que ingresó a trabajar en la Comisión Directiva "desde el 2012. Fui Secretario de Actas durante 3 años y hace dos que soy Secretario de Hacienda. Llegó el momento de renovar autoridades y se conformó una lista. Los compañeros de la Comisión Directiva han decidido que sea el candidato a suceder al Dr. Williner. Se presentó una lista única al 11 de abril, la fecha límite. Hubo consenso con profesionales de todas las instituciones: nosotros tenemos profesionales en el Hospital, en el Clínica Nacer, en las Clínicas y Sanatorios, de consultorios por fuera de estos lugares. Es una lista bastante heterogénea. Tratamos de incorporar a todos los profesionales que tengan ganas de colaborar con la Asociación Médica y estamos conformes. Hay profesionales con buenos antecedentes".

Allochis señaló que desde su punto de vista, los tiempos de las grandes divisiones que en algún momento hubo en la Asociación Médica del Departamento Castellanos, "ya quedaron en el pasado. "Desde que ingresé hace 5 años, por suerte, hay una buena camaradería y un buen trabajo. No hay ningún tipo de enemistad. Esto lo demuestra el hecho de presentar una única lista. Me parece que esto indica que no hay mayores problemas", señaló.

Como objetivo a plantear, indicó que "siempre el principal es el salario médico. En una etapa difícil del país, cada uno lucha por lo que le ingresa. En esto, se va a seguir trabajando. También habrá que mantener el trabajo de los médicos. Cuando se cerraba la Clínica de Niños, la Asociación Médica junto con la Asociación de Clínicas y Sanatorios, se hicieron cargo para poder seguir prestando servicios de pediatría, neonatología a toda la región. Vamos a seguir trabajando para que la Clínica Nacer continúe, con nuevos proyectos, aumentando la capacidad y las instalaciones, mejorando la tecnología de la clínica, para tener una mejor pediatría y neonatología. Gracias a ello se mantiene el trabajo de muchos médicos: pediatras, cardiólogos, neurólogos, traumatólogos relacionados con la pediatrías o de otras asociaciones vinculadas, como psicología, kinesiología, laboratorio, que también mantienen su oferta laboral, que es muy importante".



LA ACTUAL SITUACION ECONOMICA

El panorama en nuestro país, en materia económica, está claro que está lejos de ser la mejor. Las paritarias son complejas. Pero, ¿qué pasa con las cápitas que pagan las obras sociales a los médicos? "Todo depende de cada obra social. Hay algunas que tienen convenios directos, otros se manejan por cápita", responde Allochis y agrega: "también depende cuál sea, será el ingreso. No es lo mismo una prepaga grande a nivel nacional que una obra social sindical, donde los aportes de los afiliados siempre va a ser menor. En base a eso, se consensúa el salario. Hay un aumento que va siempre relacionado, que es el IAPOS. Desde hace unos años, viene manejando una grilla de aumentos, que se toma como referencia para las obras sociales sindicales. Esto hace que pueda haber una negociación justa", concluyó.