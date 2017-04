La decisión de pelear hasta el final

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a Avellaneda) - La mayoría de los partidos de Atlético de Rafaela en el campeonato de Primera División terminan más o menos igual. Desazón, impotencia y el grito atragantado. Ayer fue más o menos lo mismo tras el 1-1 ante Independiente en este estadio del Gran Buenos Aires, donde el equipo de Llop se jugó su existencia pero perdió otra vida.



Se puede decir, sin dejar de reconocer que se puede pisar el terreno de la exageración, que la "Crema" fue más en primer tiempo. Por solidario, por tener aproximaciones claras, todo siendo siempre el débil de la tarde. Llop propuso una presión a reglamento, dificultando la salida rival pero sin locuras. Y después de poner a prueba la estructura del "Rojo" en un par de jugadas Atlético se demostró que podía. Dos buenos "pressing" capturados por Romero y Pittinari pusieron a correr a Díaz hacia el área. Allí las mayores dificultades, el bueno de Leandro en la primera se enredó solo, en la segunda sacó un titiritito dirían en México.



Hasta la media hora Independiente no le encontró la vuelta. Solo Barco y sus arranques hacia afuera generaron alguna preocupación, pero nada de otro mundo. En la parte final de la etapa Atlético no pudo sostenerse arriba y Pitana hizo el resto. Las que no eran falta de un lado, del otro sí, entonces Independiente subió tímidamente. ¿Jugadas claras? No, solo un lindo tiro libre de Barco que Hoyos resolvió con reflejos felinos.



El campeón de la dignidad



Atlético se jugó la vida en el complemento. No lo ganó y el empate suena a derrota, obviamente, pensando en el objetivo de evitar el descenso. Pero fuera de la coyuntura el equipo hizo un papel encomiable y, ahora si sin temor a exagerar, mereció los tres puntos.



En el reinicio mismo Llop corrigió y mandó a la cancha a Gudiño, que en la primera que tuvo sorprendió por derecha para meter en centro de la muerte. Adentro esa realidad que ya es Martino le ganó a Bustos y de cabeza metió el primer gol de la historia del club en esta cancha. La alegría no duró demasiado, emulando a Gudiño del lado de calle Bochini, Benítez recién ingresado se hamaca en el eje de cancha, mostró intenciones de meterse en el área y la bola salió rebotada. Gigliotti, que hasta allí venía haciendo todo mal, capturó frente a Hoyos y la colgó del segundo palo. 1-1. Entonces el partido se armó definitivamente, a un cambio ofensivo de Holan, Llop le contestó con la misma moneda. Fue palo y palo, ida y vuelta, nadie se guardó nada y, como siempre, Atlético no lo ganó por su falta de contundencia.



El "Rojo" tuvo una de Blanco, forzada, que pasó delante del arco. Después todas aproximaciones que se ganaron cierta consideración si pasaron por los pies de Benítez, el único claro, valiente y sagaz. Atlético tuvo no menos de 5 chances concretas, desde un mano a mano de Díaz, con tiempo y espacio para definir, que terminó en el cuerpo de Campagna, hasta remates sobre la hora que dieron en el mismo portero uruguayo. Albertengo, el nuestro tuvo 3: un cabezazo y 2 disparos, el segundo con el arco de frente. A Campagna seguramente lo bañaron en nafta, porque todo terminó en su cuerpo.



Atlético dio una muestra de su hidalguía y su incapacidad para el gol. Emoción por una entrega física y anímica sin límites y la impotencia de no concretar lo merecido. La misma historia que en las canchas de San Lorenzo, River, Banfield, Newell's y alguna más. ¿Qué hubiese pasado si este grupo hubiera concretado al menos el 30% de las opciones que generó? Estaría a punto de salvarse del descenso.