El rafaelino Alejandro Mendiola expone en Santa Fe

Radicado en Santa Fe "desde mi juventud", el rafaelino Alejandro Mendiola mostrará su producción artística desde el miércoles de esta semana en el espacio de la revista "Toda Santa Fe" -se inaugura a las 20 hs.- y a pocos días de revelar qué hizo en su taller en los últimos diez años aceptó una entrevista con LA OPINION para hablar de sus historia sobre los lienzos pero también de sus vínculos con su "querida Rafaela".



"Hace 50 años nací en esta ciudad, de la cual nunca pude desvincularme por cuestiones afectivas y familiares. Hijo de profesores, nací y crecí en el seno de una familia donde la cultura, la educación y el arte constituían un elemento integrador. Hace años, vivo en Santa Fe. Como tantos, fui a estudiar, en una época donde la oferta académica en nuestra ciudad era mucho más limitada que ahora. Independientemente de esto nunca perdí mis raíces y el apego a la ciudad que me vio nacer", sintetiza a modo de autopresentación.



Y claro, en una ciudad donde los vínculos nos definen, le preguntamos de aquel recordado profesor de educación física, Osvaldo Mendiola, quien marcó las clases en el Parque Balneario de generaciones de rafaelinos mientras estudiaban en la secundaria. "Sí, soy hijo de Osvaldo, profesor de gimnasia y de Gladys, también profesora, en su caso de historia y geografìa. Vivo en Santa Fe, desde mi juventud, aunque visito a mi vieja sistemáticamente cada 15 días, sigo sufriendo por Atlético y apegado a la ciudad que me vio nacer", responde.



Algo provocador pero sobre todo autocrítico, reconoce que "hoy, después de 10 años, sigo pintando mal como entonces, quizás siga sin saber los colores primarios... quizás lo sepa. Quizás no me importe. Quizás intervenir un lienzo sea más gratificante que una sesión de psicoanálisis".



Después, el mini cuestionario sobre el que admite: "Me hacés algunas preguntas que probablemente ni yo tenga las respuestas, de todas maneras intentaré ser honesto conmigo mismo", aunque acepta el desafío de hablar sobre sus inicios en el arte y su muestra "Pero qué hermosas eran".



-¿Por qué un buen día decidiste pintar?

-Siempre estuve vinculado a mi lado creativo. Creo que lo soy por definición, no solamente en el desarrollo de alguna expresión artística, sino en mi lógica de pensamiento. Hace más de 10 años sentí la necesidad de expresarme a través de la pintura, con muchas limitaciones y carencias. Desde la lógica del ensayo prueba-error, probando texturas y arruinando lienzos. Fue como un camino que debía empezar a recorrer, que sentí que debía empezar a caminar.



-¿Has tomado algún tipo de clases?

-Soy autodidacta, quizás no sepa los colores primarios, quizás no me importe. No subestimo en absoluto el aprendizaje formal, pero la asocio al término instrucción y creo que la instrucción limita, acota, condiciona. Entiendo que mi no formación es mi formación, basado en dos pilares que son la práctica y el ejercicio.



-¿Qué te interesa pintar y cómo definís tu obra?

-Pinto por lo general en esta etapa desnudos femeninos, con una técnica mixta de acrílico y enduído sobre lienzo, con mucha textura, minimizando la luz de la imagen y rescatando los contornos al máximo de lo entendible a los ojos del receptor.



-¿Qué vas a exponer?

-La obra consiste en 8 o 10 obras de desnudos femeninos, de acuerdo al espacio de la galería. Es mi primera muestra, quizás la última, quizás el inicio de otras próximas. No lo sé.