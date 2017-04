Historias de proezas y derrotas

No opuso resistencia. Más que por falta de coraje o de fuerzas, por no hallarse atraído ni preparado para el ejercicio de la guerra. Soy apenas un hombre ansioso por descubrir y conquistar nuevas tierras. Solo por eso salí de España y crucé el océano y enfrenté los mayores peligros. Aunque estaba seguro de que era objeto de una injusticia, prefirió bajar los brazos, acatar la orden del comisionado:

- Por disposición de nuestros altísimos señores, los Reyes Católicos, desde este momento os hago mi prisionero.



Un sentimiento en el que alternaban la nostalgia, el júbilo, una irrefrenable ráfaga de triunfo, lo embargó cuando los ojos inquisitivos divisaron el contorno exuberante y familiar de La Española. Sí. La mejor. De todas los tierras descubiertas en 1492, durante su primer viaje, debió admitir que esa porción, dotada de fascinante belleza, era la que siempre había recordado más. Demandó a la tripulación acelerar la marcha de la carabela. Frenético. Queriendo comprobar el resultado alcanzado por sus hombres al dejarlos allí para arar y sembrar, edificar predios urbanos y campestres y, sobre todo, extraer abundante cantidad de oro. Desde aquel lejano día en que pisó por primera vez el suelo ignoto, proveerse del preciado metal se había transformado no solo en un deseo, sino más bien en una necesidad imperiosa, obsesiva, tanto con el fin de corresponder dignamente a la confianza otorgada por sus Soberanos como para revelar a todos que su hazaña, blanco de duras críticas, considerado casi obra de una mente desequilibrada, había concluido con éxito. Ahora le tocaba cosechar los frutos. Apropiarse por fin de los tesoros febrilmente soñados. Aplastar con hechos la creciente incredulidad, los celos, la tenaz maledicencia. He sido el primero en llegar a un territorio desconocido y ahora llevaré a España una carga de oro tan grande como nadie pudo ver ni imaginar jamás.

Y con un grito restallante de euforia y satisfacción, apenas tiraron el ancla, saltó a tierra.

- ¡Ponedle los grillos!

El silencio prevaleció como única respuesta al recio mandato del comisionado. Ningún gesto alteró la rigidez de los hombres que, sobrecogidos por una mezcla de respeto y temor, no parecían capaces de acercarse a él. Todavía sigo siendo el jefe. El que les ha permitido compartir la aventura que despertará envidia y deslumbramiento en los tiempos venideros. Y entonces, al ser tratado como mero delincuente, hubiera querido agradecerles esa prueba de fidelidad que le confería ánimo y confianza. Pero alguien se lo impidió. Súbitamente su viejo cocinero dio un paso. Decidido.

- Yo lo haré.

La sorpresa e indignación le hicieron proferir gritos desaforados al tomar conocimiento del tumulto que imperaba en la isla. Seis años perdidos. Como si un repentino huracán hubiera arrasado todos mis planes. Sintiéndose desvalido, casi befado, al comprobar el lastimoso estado de los campos cubiertos de malezas, las viviendas a medio construir, los plantaciones segadas por el fuego, debido a las encarnizadas luchas que los pobladores al mando de Francisco Roldán llevaban a cabo para poseer las tierras y sojuzgar a los indios. Impotentes sus hermanos Bartolomé y Diego para aplacar a los con-jurados y restablecer un clima de orden y trabajo, comprendió que debía ocuparse personalmente. Yo los traje aquí y me deben obediencia. Todavía soy el que impone las reglas. Creyó que sería una tarea fácil y rápida, acostumbrado a ejercer dominio sobre sus hombres, ya sea calmándolos cuando alguna feroz tormenta en alta mar amenazaba hundir los naves, desmoronando cualquier motín para desplazarlo, infundiéndoles coraje y decisión al penetrar en zonas inexploradas. Se equivocó. Con el correr de los días todos los esfuerzos resultaron estériles. Mostrarse benévolo con Roldán y sus secuaces para concluir la rebelión, el intento de borrar la agresividad y descontento de los indígenas con la promesa de mejores condiciones de vida, escribir a los Reyes para solicitar ayuda y el envío de un letrado que administrase justicia. Meses y meses de arduas negociaciones, de ser menoscabado en su facultad, solo y desamparado en el sitio que más amaba, atrapado en una maraña de intrigas y progresiva violencia, cada vez con menos esperanza de obtener la riqueza que reparara tantos sinsabores y le confiriera un prestigio luminoso. Tal vez esté condenado a morir aquí. A manos de quienes se encuentran obsesionados por el egoísmo y la codicia. Olvidados de los años que les merecí lealtad y admiración.

Hasta que un día, inesperadamente, arribó a la isla una flota real dirigida por el comisionado Francisco Bobadilla.

Cordial. Diligente. Como si estuviera sirviéndole un plato de comida. Pero la sonrisa que siempre había considerado una máscara del desagrado, la frustración, tal vez el odio por ocupar el mísero cargo de cocinero, ahora reflejaba el inefable placer de la venganza. Al fin tiene la oportunidad de humillarme. Cobrarse una vieja deuda. Demostrar a todos que es el más fuerte. Y creyó que, voluptuoso, demoraba más de lo necesario en colocarle los grillos a las manos y los pies, con el deseo de prolongar indefinidamente esa gozosa ceremonia.

- Ya está, señor comisionado.

Prisionero. Yo. Como un vulgar ladrón. Inaceptable la situación establecida por el comisionado que, proclamándose de inmediato gobernador, quiso desplegar un poder absoluto en la isla. Con sus hermanos en prisión y despojado de autoridad, propiedades, armas, hasta de libros, cartas y papeles, decidió entregarse. Si los Reyes han querido esto, que se haga su voluntad. No conocerán de mi parte un acto de rebeldía. El trago más amargo. En vez de ayuda y comprensión, la total ingratitud. De pronto aparecía como el único responsable de los disturbios. Por haber impuesto trabajos agotadores a las tropas españolas, sin abonarle sueldo ni darle ración suficiente; por descuidar la conversión de los indios con el propósito de venderlos como esclavos; por aplicar crueles castigos a los que se atrevían a infringir sus órdenes. Vana la tentativa para defenderse. No consiguió desarmar con las pruebas de su proceder claro y recto los cargos infundados con que el comisionado Bobadilla armó un proceso riguroso, del que surgía de antemano como culpable. Ninguna de mis palabras podrá destruir la obra creada por el rencor y la ambición de mis enemigos. Ahora empezarán a regocijarse con mi caída. Y aunque instintivamente esperaba que se desvaneciera la siniestra confabulación montada contra él, al cabo de dos meses conoció la implacable sentencia. Regresar a España cargado de cadenas. Si yo robara las Indias y las diera a los moros, no habría merecido mayor castigo. El golpe certero. Demoledor. La obligación de abandonar, tal vez para siempre, a su querida isla.

- ¡No!

Rechazó ofuscado el ofrecimiento de Vallejo y Martín para quitarle los grillos. Sin duda los guardias debían sentir compasión por notarlo tan pálido y débil al salir del calabozo, pero no iba a permitir ningún alivio a su condena. Se incorporó torpe y dificultosamente. Sin una queja. Altivo.

- Mis soberanos han ordenado que me someta y Bobadilla me encadenó. Soportaré estos hierros por su real orden y los guardaré como reliquia y memoria de mis servicios.

Y con lentitud, mientras paseaba los ojos en torno a modo de saludo final, Cristóbal Colón se dirigió hacia la nave.