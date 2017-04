Salidas transitorias: 46 presos beneficiados

En nuestra provincia viene surgiendo un dato realmente alarmante: en lo que va del año, 46 presos con salidas transitorias de las cárceles de la provincia no regresaron a sus lugares de reclusión. Y entre ellos, hay condenados por abusos sexuales. Tal es así que a fines del año pasado, el gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto 4.127, por el que se endurecieron las pautas de evaluación para permitir la salida de los presos en situaciones específicas, como por ejemplo los casos de reincidencias, incumplimientos en salidas transitorias anteriores o condenas por delitos sexuales. Sin embargo, no todos los jueces lo aplican.



El secretario de Asuntos Penitenciarios, Pablo Coccocioni, no dudó en reclamar a algunos jueces que modifiquen sus actitudes frente a esta problemática compleja, que genera un profundo impacto social. Tanto es así, que una jueza de la provincia consideró que el decreto del gobernador es inconstitucional. Entre otras razones, porque modifica lineamientos de la política penitenciaria, que repercute en forma sustancial en la ejecución de la pena de los internos, quitando derechos que el preso tenía de antemano.



CASOS

Uno de los casos cuestionados fue el de un preso condenado por una amenaza con arma de fuego, declarado reincidente. En determinado momento de su pena, obtuvo salidas transitorias, pero incumplió el compromiso de retornar al penal. Cuando fue recapturado, perdió el beneficio, según informa el diario El Litoral. El tiempo pasó y nuevamente estuvo en condiciones de solicitar las salidas del penal. Pero como ya regía el decreto 4.127, se lo negaron. Entonces, una defensora pública de Rosario consideró que la medida era inconstitucional y apeló en los Tribunales, donde le dieron la razón.

La jueza que intervino entendió que por un decreto no pueden “excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves, pues no sólo afecta el principio de resocialización, sino el de igualdad”.

Más allá de las miradas jurídicas, desde el gobierno provincial mantienen su postura: “Tenemos una opinión muy clara que se vio reflejada en el decreto. Tenemos un gran problema si sólo se evalúa la conducta del interno dentro del penal, porque se pone en la misma bolsa a un detenido por hurto y a un violador”, dijo Coccocioni.

El funcionario insistió en que “se refinaron las herramientas para que los jueces tuvieran pautas más claras que les permitieran otorgar los beneficios cuando corresponde, pero también negarlos cuando resulta apropiado. Un juez nunca está obligado a otorgar el beneficio de la libertad”.

Coccocioni advirtió que el gobierno no tomó estas medidas “para sentir la satisfacción moral de haber hecho algo. Lo hicimos para que los jueces lo apliquen. Si no lo aplican, no sirve. Esperamos que la mayoría de los jueces y las Cámaras de Apelaciones se aparten de esta doctrina que se ha fijado en un caso” en el que el decreto fue declarado inconstitucional.

“Es un tanto arbitrario que la Justicia le diga al Servicio Penitenciario cómo calificar a un interno. Hay provincias donde se hace según la cara del detenido. En Santa Fe contamos con un sistema de variables objetivas para evaluar. Es uno de los sistemas más serios que hay a nivel nacional. Pero hubo casos de jueces que no lo aplicaron”, remarcó.

El titular del Servicio Penitenciario dijo que existe sorpresa en el gobierno frente a la postura de algunos jueces: “Antes de emitir el decreto se hizo un procedimiento de consultas internas, se consultó a jueces de Ejecución Penal, se envió el borrador a la Corte Suprema, al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio de Defensa y al procurador de la Corte. Les dimos dos meses para que estudiaran el proyecto y nadie realizó ninguna sugerencia. Que se declare ahora su inconstitucionalidad nos siembra preocupación”.

Antecedentes

La muerte de Micaela, ocurrida en Entre Ríos, volvió a colocar este tema en la mira de la sociedad. El asesino se encontraba en libertad por disposición de un juez que, en su momento, desoyó las sugerencias de los especialistas.

Hace apenas un par de semanas, en Rosario detuvieron a un hombre armado con un revólver calibre 38. Se trataba de un delincuente que purgaba condena por dos homicidios en Coronda, unidad penitenciaria donde gozó de una salida transitoria en 2013 y jamás regresó. Sin embargo, volvieron a dejarlo en libertad.

El 3 de febrero de este año, la tranquila Cayastá se vio convulsionada. Cerca de las 21, Héctor Elpidio Vargas supo que la muerte le pisaba los talones y cualquier intento por eludirla resultaría inútil, porque un homicida andaba suelto. Se trataba de Carlos Loseco, un preso de la cárcel de Las Flores que nunca había regresado al penal luego de una salida transitoria.

Héctor Elpidio Vargas ingresó a un minimercado, cuando se percató de que Loseco lo seguía de cerca. La víctima fue inmediatamente consciente de lo que estaba a punto de suceder. Le pidió a la cajera que llamara a la policía, pero ya era tarde: recibió cuatro disparos que, poco después, acabaron con su vida.

En marzo de 2016, en la ciudad de Rosario un policía fue asesinado a quemarropa por un ladrón, en pleno microcentro. Una muerte violenta siempre genera escozor. Sin embargo, esta situación se torna mucho más grave cuando el homicida es un hombre con frondosos antecedentes penales que debía cumplir una condena de 37 años de cárcel, pero en un momento determinado recibió el beneficio de una salida transitoria y jamás retornó al penal.

No se trata de casos aislados. El año pasado, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe se dio a conocer un dato escalofriante: el 30% de los beneficiados con salidas transitorias no regresa a las cárceles. Entre ellos hay ladrones de gallinas. Pero también asesinos y violadores.

En muchos casos, estos detenidos terminan siendo aprehendidos por la policía cuando vuelven a delinquir. Sin embargo, suele ser demasiado tarde.