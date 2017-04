Midgets: se realiza la primera fecha en Vila

Otra vez, como ocurrió durante buena parte de la temporada anterior, la adversidad climática obligó a reprogramar una competencia, en este caso la primera, de la categoría Midgets del Litoral.

Es que por ese motivo, la puesta en marcha del Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral" sufrió dos postergaciones en fines de semana consecutivos.



La tercera será la vencida, porque todo está en condiciones para llevar adelante en el transcurso de esta jornada la primera fecha en el circuito "Juan F. B. Basso", enclavado en el predio motor "Octavio Bessone" de la localidad de Vila.

El espectáculo será organizado y fiscalizado por la Asociación Midgets del Litoral y desde este inicio del calendario se aplicarán las variantes introducidas al Reglamento Deportivo, entre las que merece destacarse el regreso del sistema de play.

De las 12 fechas que se disputarán este año, las ocho primeras corresponderán a la denominada etapa regular, en tanto que en las cuatro restantes será coronado el monarca de 2017.

No se realizarán pruebas de clasificación y se determinará el ordenamiento de las grillas de las respectivas series mediante sorteo; luego se llevarán a cabo las semifinales y a diferencia del cronograma que se aplicó hasta el certamen anterior no habrá finales B y C, las que serán reemplazadas por dos prefinales, que completarán el ordenamiento de la gran final.

Agustín Bonomo, el piloto más joven en obtener un campeonato de la especialidad en 2015, revalidó el título en el pasado Torneo Oficial "Juvencio Montrucchio", que se dio por finalizado antes de lo previsto en el calendario original, con apenas 10 de las 14 fechas disputadas, a raíz de las reiteradas lluvias que afectaron a nuestra región.

El representante de Villa San José fue escoltado por su padre César Bonomo, quien logró un meritorio subcampeonato, mientras que el tercer escalón en el podio fue para Mariano Bacci.

Una de las novedades para el certamen que se iniciará hoy es el regreso a la actividad del múltiple campeón Cristian Molardo, quien se había retirado transitoriamente al promediar la temporada anterior y que estuvo girando en las dos pruebas libres que se llevaron a cabo en el receso en el mismo escenario que se utilizará hoy.

El costo de la entrada será de $ 100 para los caballeros y de $ 50 para las damas, mientras que los menores de 12 años ingresarán en forma gratuita.

Finalmente, debe consignar que el cronograma de actividades es el siguiente: de 09:30 a 10:30 apertura del registro de inscripciones; a las 11:15 comienzo de entrenamientos; a las 12:30 vuelta de presentación y desde las 13:00 series, semifinales, prefinales y final en el circuito "Juan F. B. Basso", de 420 metros de cuerda, propiedad de la AML.