Prisión preventiva para los acusados por robo

Ayer por la mañana se llevó a cabo la audiencia cautelar de los acusados de dos robos llevados a cabo el pasado miércoles en la ciudad, que tiene como Fiscal de la causa a Guillermo Loyola, quien solicitó la prisión preventiva para los tres acusados por robo calificado agravado por ser en poblado o en banda reiterado en dos ocasiones.

Recordemos que la condena debe cumplirse por un mínimo de 3 años, ya que los tres acusados cuentan con antecedentes condenatorios. Los imputados del hecho son Gonzalo G., Gabriel M. y José Luis O., este último domiciliado en la ciudad de Santa Fe.

En cuanto a la defensa, ayer sostuvo que la calificación del hecho es incorrecta y explicó que no puede tratarse de robo porque no hay fuerza en las cosas ni violencia a las personas, ya que ninguna de las dos se pudo evidenciar. Por lo tanto, se trataría de hurto en grado de tentativa. "No se trata de robo porque los sujetos no tuvieron disposición de lo sustraído ya que los detuvieron antes de regresar a sus domicilios", destacó la defensa y agregó además que "en caso de hurto no se prevé el término de banda y en el peor de los casos, se trata de robo simple, sin afirmar o negar la presencia de sus defendidos en los hechos", dijeron.

Recordemos que en caso de considerarse robo, los tres maleantes debieran cumplir con 15 días de prisión preventiva. Es el mismo fallo si con el robo simple. Por eso la defensa solicitó la libertad de los acusados con medidas preventivas, entendiendo que sus defendidos ya llevan 4 días detenidos y que no existe riesgo de fuga por su excelente cumplimiento de condenas anteriores.

Como justificación del pedido de prisión preventiva, Loyola afirmó que los testimonios de las víctimas y demás testigos son coincidentes entre sí. Esos dichos también coinciden con lo secuestrado en la requisa del vehículo al momento de ser detenidos (prendas de vestir que llevaban al cometer los hechos, billetes de baja denominación y el celular sustraído).

Por su parte, el Fiscal respondió al abogado defensor sosteniendo que la calificación de robo responde a las intimidaciones a las víctimas en ambos casos. También sostuvo que los sujetos tuvieron disposición de lo sustraído ya que condujeron una distancia suficiente sin ser perseguidos. En respuesta a todo lo expuesto, el Juez Osvaldo Carlos decidió hacer lugar al pedido de Fiscalía y disponer la prisión preventiva por un plazo de 30 días, teniendo presente lo formulado por la defensa.