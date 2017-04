Renguera judicial

Algunas veces es por las leyes benignas, otras por las caprichosas interpretaciones, también tiene su buena parte la mala fe y el ego de ciertos jueces que se consideran seres superiores, y por supuesto la corrupción que existe en todos los ámbitos y que en los últimos años fue derramada desde arriba hacia abajo, la cuestión es que la justicia tiene una renguera que cada vez se hace más evidente. El caso de Gualeguay, con la muerte de Micaela García y la decisión del juez Carlos Rossi de liberar al matador a pesar de sus antecedentes de ser un violador serial y las recomendaciones en contrario, es apenas uno más que suma a una larga lista de episodios de estas características.

Sin embargo, aunque la nómina sería interminable, es oportuno activar un poco la memoria, como por ejemplo con el par de jueces platenses Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, quienes no hace mucho le redujeron la condena al violador de un chico de 6 años por las presuntas inclinaciones sexuales del pequeño.

Otro caso notable fue el del juez Axel López. Primero repasemos algunos antecedentes: en 2009 liberó a Pablo Díaz, quien luego mató a Soledad de 26 puñaladas; en 2010 dejó libre al asesino del marido de la actriz Georgina Barbarossa; en 2011 liberó al asesino de la familia Bagnatto; en 2012 dejó en libertad a Juan Cabeza que purgaba una condena de 24 años, a la semana mató a Tatiana. Fue enjuiciado por este último caso y absuelto por el Consejo de la Magistratura porque el dictamen que aconsejaba no liberar a Cabeza no era vinculante. Igual que en el caso actual del juez entrerriano Rossi, quien se tomó 20 días con licencia médica porque dice estar depresivo. Tal vez esperando que transcurrido ese lapso, todo vaya quedando en el olvido, el clásico borrón y cuenta nueva de la Argentina.

Y aquí es donde entra en escena el polémico ex integrante de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien fue el defensor de Axel López, sacando un fallo a su medida. Es que este fue quien aprovechándose de los recovecos de las leyes para favorecer a violadores, asesinos y delincuentes, fue imponiendo este criterio entre sus discípulos y seguidores -algunos por convencimiento, otros por indolencia- para producir toda esta clase de episodios que han venido conmocionando a la opinión pública. Es que para este polémico y lustroso hombre de la justicia el delincuente en el fondo es siempre una víctima del sistema, desestimando en cambio el dolor que provocan sus acciones.

Demás está decir, y así es reconocido, que Zaffaroni cuenta con antecedentes jurídicos que muchos destacan, pero ¿eso alcanza? De sentido común, ética y moral mejor no hablemos, mientras dictaba cátedra subido al pedestal tenía varios departamentos alquilados a prostitutas. Vale la pena tenerlo en cuenta, por el doble standard tan común en este tiempo.

Otros antecedentes dan cuenta que se integró a la justicia jurando por los estatutos del proceso de reorganización nacional durante la dictadura, y que luego de dejar la Corte fue integrado a la Corte Interamericana, desde donde ha hecho lo posible para liberar a Milagro Sala, aún cuando el objetivo aún superior a ese seguramente sea perjudicar al gobierno de Macri.

Todo este último tiempo hemos asistido a estos casos de jueces garantistas, con liberaciones y acortamientos de penas, argumentando que las cárceles están llenas, e incluso el propio Zaffaroni -siendo integrante de la Corte- proponiendo eliminar la reincidencia por estigmatizante. Pero lo más contundente fue cuando siendo juez de instrucción falló en favor de un violador porque había cometido el abuso con la luz apagada, el caso Tiraboschi. Si esta es la mente brillante...

¿Cuál es la principal preocupación de la gente? La falta de seguridad, así viene siendo desde hace años, a la cabeza de todas las encuestas. Si bien confluyen una serie de factores para el permanente incremento de la criminalidad, la justicia renga contribuye en gran parte. Los casos mencionados, las refriegas internas entre las facciones, la puerta giratoria y la parcialidad venal de algunos magistrados, de ese modo lo permite deducir. Y además, la grieta es aquí cada vez más profunda.

Finalmente, y más allá de establecer legalidad o cuestionamiento, caben sí interrogantes respecto a la intervención de jueces en medidas de gobierno, tal sucedió con la jueza de primera instancia Dora Temis con un fallo para que el gobierno convoque a paritaria nacional de los docentes, tratándose justamente de uno de los grandes diferendos entre las partes. Dos hijos de la jueza son militantes de La Cámpora, ¿hace falta agregar algo más? Tal como sucedió con jueces de todos los niveles suspendiendo o avalando tarifas. Es cierto que queda la apelación como recurso, pero a la vista queda que la política está muy metida en la justicia.

Seguimos hablando de divisiones, de grietas y de reconciliación ausente, justo en esta jornada cumbre de todo lo contrario, nada menos que de la resurrección del Señor. Ojalá nos ilumine a todos.