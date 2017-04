Subsidios de la Nación para clubes rafaelinos

Los Concejales de Cambiemos, Lalo Bonino, Hugo Menossi y Carina Visintini anunciaron la llegada de nuevos aportes para Clubes de nuestra Ciudad desde la Secretaría de Deportes de la Nación. Son aproximadamente 18 clubes de Rafaela, en donde se practican diferentes disciplinas y en diferentes sectores de la Ciudad los que recibirán un aporte total de aproximadamente $ 2.000.000.



Este nuevo aporte se enmarca dentro del Programa Clubes Argentinos de la citada cartera nacional y tiene como objetivo el fortalecimiento de las entidades deportivas, sociales y culturales del país. Las diferentes acciones que se llevan adelante son: el relevamiento de datos cualitativos y cuantitativos con el fin de desarrollar estadísticas y diagnósticos precisos; apoyo para recursos humanos del deporte y material deportivo; apoyo económico para el mejoramiento de infraestructura e instalaciones y capacitación administrativa y dirigencial.

"Nuevamente el Gobierno de Mauricio Macri muestra su presencia en Rafaela, en este caso apoyando a nuestros Clubes de barrio de manera tal de reconstruir y mantener el importante rol social que mucho de ellos cumplen en cada uno de sus sectores. Durante estos años hemos visto a muchas de estas instituciones con serios problemas financieros producto de diferentes razones y a un Estado que malgastaba en playones deportivos que en muchos casos han generado espacios de peligro para los niños y la gente del barrio. Potenciar a los Clubes es una prioridad en la construcción de sociedad y en la contención de aquellos que no la encuentran en su hogar incorporándoles nuevas oportunidades para su futuro", dijo el Concejal Lalo Bonino.

"Los clubes constituyen, al igual que las escuelas, parte indispensable en los procesos de socialización de nuestros hijos, en donde aprenden valores y trabajo en equipo; por ello este tipo de acciones de apoyo, por parte del Estado, no hace más que abonar y apuntalar su crecimiento en sociedad con objetivos claros, fuera de la calle y con visión de futuro e inclusión, permitiéndoles experimentar vivencias positivas que los van a acompañar a lo largo de toda su vida", manifestó la Concejal Carina Visintini.

"Los aportes económicos a través de Clubes Argentinos son importantes para poder seguir invirtiendo en política deportiva con todo lo que ello conlleva; contención social, incorporación de valores y salud física y mental para los chicos. Esto debe ser una política de Estado que permita seguir desarrollándolo, no solo para tener mejores profesionales, sino también para lograr mejores personas", finalizó el Concejal Hugo Menossi.