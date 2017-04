"La sociedad debe adaptarse a las necesidades de cada ciudadano"

El pasado miércoles se llevó a cabo en nuestra ciudad la charla debate “Rafaela Sin Barreras”, organizado desde la Unión Cívica Radical, a nivel local. El objetivo de la actividad fue discutir cómo lograr una ciudad accesible e inclusiva para las personas que sufren alguna discapacidad, eliminando las barreras físicas, culturales y sociales.



La exposición central estuvo a cargo de Caren Schibelbien, delegada provincial de INADI, quien en diálogo con la prensa local manifestó que "hablamos de sociedades inclusivas y no de integradoras, porque se necesita incluir y que la sociedad debe adaptarse a las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Hay que darle a cada uno lo que necesita y no obligarlas a adaptarse a la sociedad. Cuando hablamos de 'ciudades accesibles' tenemos que romper con la idea de que sean accesibles a las personas con discapacidad, sino que tiene que ser accesible a toda la sociedad".

El estado de las veredas es "fundamental" para poder alcanzar una igualdad para toda la sociedad. Ya no solo para aquellos que tienen alguna discapacidad, sino también con personas con movilidad reducida, como lo son adultos mayores o bien niños que recién están aprendiendo a dar sus primeros pasos. Caren lo dice desde la experiencia propia: "siempre pongo como ejemplo que si me quiero ir a fumar un 'pucho' a la esquina, algo tan cotidiano para cualquier persona, me resulta imposible si tengo la vereda en mal estado". Mientras habla, señala su silla de ruedas.

"Tiene que ver con esto de la responsabilidad social: le terminamos cargando al Estado estas obligaciones, pero no nos damos cuenta que esto es un trabajo de todos y cada uno de nosotros", completó.

El transporte es otro de los puntos, reiteradamente criticados. "Se nos complica ir a la esquina, imaginate viajar. Todo lo que tiene que ver las nuevas políticas, no solo del transporte urbano, sino también del interurbano. En el INADI, la gran cantidad de quejas tiene que ver con esto: no solo con la falta de accesibilidad a los espacios públicos, sino también con el transporte público", dijo Schibelbien.

"Hay que convencerse de la problemática: tiene que visibilizarla", sentenció y detalló: "nosotros venimos de modelos que, en un principio, no solo se las invisibilizaba, sino que se las mataba. Después, se pasó a un modelo medicalizado, en donde a la persona había que rehabilitarla para que se adapte a la sociedad. En este nuevo paradigma, lo que tenemos que hacer entre todos, es plantear en serio una inclusión, visibilizando la problemática".

Schibelbien destacó el trabajo de los medios: "nos ayudan a visibilizar", indicó.



PARIDAD

La ley de paridad en nuestra Provincia tuvo un rápido tratamiento en la Cámara Baja, pero duerme el sueño de los justos en el Senado, pese al firme reclamo de mujeres de todos los partidos políticos. El INADI tuvo participación en el debate. Para Schibelbien, "lamentablemente, pese a todo lo hecho, la unión de todas las mujeres de los partidos políticos, pidiendo por un derecho que nos hemos ganado, el Senado de la Provincia no escucha. Nos dicen que no están dadas las condiciones. Es muy loco que no estén dadas las condiciones para ampliar los derechos. Es un reclamo de toda la ciudadanía, no solo de las mujeres. Espero que el Senado se siente y haga lo que tiene que hacer que es trabajar por el derecho de las personas".



FORMAS DE CONTACTARSE

Aquellos interesados pueden contactarse con el INADI a santafe@inadi.gob.ar, por correo postal a San Jerónimo 3622 (Santa Fe), por teléfono al 0-800-999-2435, o sino, también utilizando la app que se puede descargar tanto para cualquier sistema operativo.