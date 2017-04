Jaguares pagó caro sus errores

FOTO NA NUEVA CAIDA./ El equipo argentino no jugó bien.

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Jaguares, la franquicia argentina del Súper Rugby, volvió a cometer errores en momentos claves del partido y perdió ayer ante Bulls por 26 a 13 en un partido correspondiente a la octava fecha del certamen, y sumó su segunda derrota al hilo en tierras sudafricanas. En el primer tiempo el equipo sudafricano ya se imponía por 13 a 3, y además Jaguares terminó esa etapa con un hombre menos por la amonestación recibida por Santiago González Iglesias. Jaguares cerrará su participación en tierras sudafricanas el próximo fin de semana cuando enfrente a Lions, el equipo más poderoso de la conferencia.



BULLS 26 - JAGUARES 13

Estadio: "Loftus Versfeld". Arbitro: Ben O Keeffe (Nueva Zelanda).

Bulls: 1. Pierre Schoeman, 2. Adriaan Strauss, 3. Trevor Nyakane, 4. RG Snyman, 5. Lodewyk De Jager, 6. Nick de Jager, 7. Jannes Kirsten, 8. Hanro Liebenberg, 9. Piet van Zyl, 10. Handre Pollard, 11. Jamba Ulengo, 12. Burger Odendaal, 13. Jan Serfontein, 14. Travis Ismaiel y 15. Jesse Kriel. DT: Nollis Marais.

Jaguares: 1. Lucas Noguera Paz, 2. Agustín Creevy, 3. Ramiro Herrera, 4. Guido Petti, 5. Marcos Kremer, 6. Pablo Matera, 7. Rodrigo Baez, 8. Leonardo Senatore, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago González Iglesias, 11. Emiliano Boffelli, 12. Jerónimo De La fuente, 13. Matías Orlando, 14. Santiago Cordero y 15. Joaquín Tuculet. DT: Raúl Pérez.

Tantos en el primer tiempo: 3m penal de Pollard (B), 18m penal González Iglesias (J), 26m try de Ismaiel (B), convertido por Pollard (B), 39m penal Pollard (B).

Tantos en el segundo tiempo: 4m penal Pollard (B), 10m try Bertranou (J), convertido por González Iglesias (J), 16m penal de González Iglesias (J), 24m try De Jager (B), convertido por Pollard (B), 30m penal Pollard (B).

Amonestados: primer tiempo: 38m González Iglesias (J).