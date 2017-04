Se completa la tercera

Las suspensiones por lluvias, los juegos que adelantaron. La tercera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se hizo eterna. Comenzó allá por el viernes 7 de abril con el triunfo de 9 de Julio ante Unión en Sunchales por 2 a 0 y el empate de Ferrocarril del Estado 0 a 0 en San Vicente con Brown. El jueves último Florida goleó a Argentino Quilmes 4 a 1 y el viernes santo Atlético de Rafaela y Argentino de Humberto no salieron del cero en el Predio del Autódromo. Se completará hoy con los tres cotejos restantes, y todos en Rafaela.



Ben Hur puede alcanzar al ‘León’ en la cima y es por eso que se juega un partido importante ante el Deportivo Ramona en barrio Parque. La ‘BH’ llega con puntaje ideal (3 a 1 a Ferro en Los Nogales y 3 a 0 a Peñarol), mientras que el “Depor” cayó con Sportivo (3 a 2) y con los de Villa Rosas (3 a 1).

Por otro lado, Peñarol será local del Deportivo Libertad de Sunchales. Los de la ‘V’ azulada vienen de ganar en Ramona y así se recuperaron del comienzo con caída en el sur de nuestra ciudad. Los ‘Tigres’ perdieron con Atlético (2 a 1) y sumaron un punto ante el Sportivo (2 a 2).

El otro partido de hoy será el que jugarán en barrio Barranquitas Sportivo Norte y La Hidráulica. El ‘Negro’ sabe que se medirá ante un duro rival pero de local no puede regalar puntos si es que quiere pelear bien arriba. Sus cuatro puntos (triunfo ante Ramona y empate con Libertad) lo colocan en una posición expectante. Los de Frontera, aún sin unidades, últimos en los promedios, vendrán por sus primeros puntos en el 2017.



El programa de partidos 15:30 hs (Reservas 14:00 hs): Ben Hur vs Deportivo Ramona (Claudio González), Peñarol vs Deportivo Libertad (Silvio Ruiz), Sportivo Norte vs La Hidráulica (Raúl Rodríguez).



PRIMERA B



Las lluvias del domingo pasado también impidieron que se ponga en marcha el torneo Apertura de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. Siempre y cuando el tiempo acompañe, hoy se pondrá en juego el primer capítulo con el siguiente programa desde las 15:30 hs (Reservas 14 hs):



Zona Norte: Ind. San Cristóbal vs. Dep. Aldao (Javier Simoncini), Moreno vs. Sp. Roca (Mauro Cardozo), Ind. Ataliva vs. Dep. Tacural (Franco Ceballos), Tiro Federal vs. Unidad Sancristobalense (Roberto Franco).



Zona Sur: Talleres (MJ) vs. Bochazo (Ariel Gorlino), Arg. Vila vs. Dep. Josefina (Guillermo Vacarone), Zenón Pereyra vs. San Martín (Sebastián Garetto), Santa Clara vs. Atlético (MJ) (Guillermo Tartaglia).



Vale recordar que en esta temporada 2017 el torneo de la Primera B pone en juego un ascenso directo y una promoción.