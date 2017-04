Apareció el gran campeón

Concepción del Uruguay parece ser un sinónimo de Guillermo Ortelli. Al menos en los últimos 4 años, donde el piloto se llevó dos segundos puestos y, con la pole del sábado, dos mejores registros de vuelta. El piloto logró quedarse con lo mejor en cuanto a tiempos en la víspera y larga adelante en la primera serie del domingo.



El hepta campeón de Salto supo quedarse con el mejor giro de la tarde en el segundo segmento clasificatorio, cuando todavía nadie había bajado el registro de "Josito" Di Palma del día viernes. El primero que probó el sabor de la pole fue Jonatan Castellano, que ya venía adelante desde los entrenamientos. Pero una vuelta más tarde, Ortelli se anotaba un registro de 1m 25s 912 que sería imbatible, incluso para el mismo "Pinchito", que intentó en la vuelta siguiente, pero no le alcanzó para más que el segundo puesto, a 072 milésimas. A 100 milésimas quedó el tiempo del Torino que "Josito" Di Palma realizó el día viernes, para ser el poleman provisorio. Largará desde adelante en la tercera serie.

El rafaelino Nicolás González no consiguió tener un registro acorde a las expectativas de largar lo más adelante posible. Con un tiempo de 1m27s219/1000 se ubicó 37° a 1s307/1000 de Ortelli.

No fue una buena sesión para Matías Rossi (Ford), líder del campeonato. El Misil, que el viernes se había ubicado quinto, quedó relegado a la 18º posición a medio segundo del poleman.

Hoy, desde las 9:00 horas, las series. La final del Turismo Carretera está prevista a las 13:20 Desde las 11:00, la transmisión por la Televisión Pública.



ASI SE ORDENARON

1) Guillermo Ortelli (Chevrolet) 1m25s912, 2) Jonatan Castellano (Dodge), 3) Luis José Di Palma (Torino), 4) Juan Marcos Angelini (Dodge), 5) Nicolás Bonelli (Ford), 6) Gastón Mazzacane (Chevrolet), 7) José M. Urcera (Chevrolet), 8) Lionel Ugalde (Ford), 9) Agustín Canapino (Chevrolet) y 10) Sergio Alaux (Chevrolet)......37° Nicolás González (Torino).