Debaten sobre si conviene postularse

BUENOS AIRES, 16 (NA). - Mientras la candidatura de la expresidenta Cristina Kirchner sigue sin definición, dirigentes del kirchnerismo continúan el debate sobre la conveniencia de que la líder del Frente para la Victoria se postule en Buenos Aires, donde hay dudas y temores sobre cómo estará integrada la lista de diputados y quién determinará los lugares.

Algunos sectores del espacio opositor consideran que la exmandataria es por lejos la figura que más votos atraería, mientras que otros señalan que su postulación terminaría siendo "funcional" al macrismo.

Esa interna volvió a avivarse en estos días con las declaraciones del intendente de Resistencia y exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Jorge Capitanich, quien salió a pedir que la expresidenta sea candidata, a contramano de lo que deslizaron dirigentes de La Cámpora, como Axel Kicillof y Mariano Recalde, que plantearon que eso, al final, podría ser conveniente para Cambiemos en su estrategia de polarización.

"En 2017 hay una figura clave en un distrito clave, como la Provincia de Buenos Aires, y esa es Cristina Fernández de Kirchner", dijo el chaqueño, quien consideró que la exjefa de Estado "tiene la responsabilidad de pasar de un liderazgo referencial" a "ejercer conducción y unir a la oposición".

En tal sentido, el exgobernador visitará Buenos Aires este fin de semana para promover esa postura en favor de que Cristina encabece la boleta del kirchnerismo y subrayó que el eje del debate electoral "no es sólo frenar el avance del macrismo, sino construir una fuerza mayoritaria".

No obstante, Kicillof había expuesto una posición diferente previamente, que tiene otros adeptos como Mariano Recalde y Juan Cabandié aunque actualmente sería minoritaria dentro del kirchnerismo.

"Al Gobierno le resulta muy funcional que esta elección se discuta en términos de si gana Cristina o pierde Cristina. ¿Este es un plebiscito a Cristina Kirchner en 2017? Estamos plebiscitando a Macri", advirtió el exministro de Economía, al desaconsejar la candidatura de su jefa política.

En cambio, entre quienes fogonean la candidatura de la expresidenta figuran Diana Conti, Carlos Kunkel, Aníbal Fernández, Edgardo Depetri y un sector de dirigentes de La Cámpora, como Andrés "Cuervo" Larroque y Mayra Mendoza.

En tanto, la líder del Frente para la Victoria sigue jugando al misterio y prevé una definición lo más cerca posible a la fecha del cierre de listas.

No obstante, según supo NA, la exmandataria tuvo varias charlas, por separado y en sus oficinas del Instituto Patria, con dirigentes que se mantuvieron cerca suyo en los últimos meses y les planteó que los "necesita", aunque no les aclaró cuál será su estrategia.

La competencia o no de Cristina Kirchner definirá también el contenido de la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, ya que este año se vencen los mandatos de legisladores históricos y de peso dentro de la bancada kirchnerista.

Los diputados son conscientes de que no habrá lugar para todos en la nómina, especialmente si la expresidenta no se presenta a pelear por un lugar en el Senado, y algunos dirigentes comparten el temor de que la lista se complete con representantes de La Cámpora.

Entre los que tienen mandato hasta diciembre próximo están Héctor Recalde, Conti, Kunkel, Juliana Di Tullio, Teresa García, Depetri y Carlos "Cuto" Moreno, figuras del bloque kirchnerista cuando Cristina estaba en la Casa Rosada.

A diferencia de años anteriores, cuando la expresidenta estaba en el poder, existe desconcierto en el FpV sobre quién será el que diagrame los lugares de las listas, algo que en el pasado provenía directamente de la Rosada.

A ello se suma la posibilidad de que se produzcan internas dentro del Partido Justicialista, lo que conllevaría la conformación de una nómina compuesta por varios sectores.