El ex juez Zaffaroni responsabilizó a Massa

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni acusó ayer al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de ser el responsable de que exista un "vacío legal" que derivó en el asesinato de la joven entrerriana Micaela García.

Zaffaroni se expresó así luego de la polémica que se generó al conocerse que el principal acusado por el crimen, Sebastián Wagner, había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones pero se encontraba en libertad condicional a pesar de varios informes que lo desaconsejaban.

El exjuez de la Corte Suprema recordó que en 2012 se elaboró un anteproyecto de reforma del Código Penal que contó con la participación del entonces diputado Federico Pinedo y los juristas León Arslanián y Ricardo Gil Lavedra pero Massa "lo frenó".

"Cuando se presentó ese proyecto, Sergio Massa, con una falta de escrúpulos nunca vista y sin precedentes en la historia política, logró colocarse y frenar este proyecto en una muestra de lo trepador que es", sostuvo Zaffaroni en declaraciones a FM La Patriada.

En la misma línea, evaluó que "si Massa no hubiese hecho eso, lo que pasó con Micaela no pasaba, por que hubiesen tenido que peritar al asesino con varios equipos de peritos".

Al ser consultado sobre el rol del juez Carlos Rossi, que dispuso la libertad de Wagner, el exmagistrado insistió: "Lo único que sé es que hay un hueco legal gracias a Sergio Massa.

Si hubiésemos aprobado el anteproyecto esto hubiese sido legal o ilegal, no hubiese habido grises".

Además, se desmarcó de las críticas que un sector de la dirigencia política le dedicó al identificarlo como un juez garantista y afirmó: "Se dicen un montón de barbaridades como que soy abolicionista, yo tengo una larga discusión con el abolicionismo".

"El garantismo son, como dice la palabra, garantías para asegurar una serie de cosas: que no vamos a tener presos políticos, que no va a pasar lo que pasó con el estudiante en Jujuy, que no vamos a tener un vigilante abajo de la cama. El argumento que el garantismo es solo para los delincuentes no es cierto, las garantías son para todos", agregó.