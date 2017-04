Policías lo sometieron a un "ahorcamiento"

BUENOS AIRES, 16 (NA). - El presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, Joaquín Quispe, aseguró que durante su detención efectivos policiales lo sometieron a un "ahorcamiento" y precisó que a la casa de altos estudios ingresaron "diez agentes violentamente, trotando con armas largas en mano en dirección de los estudiantes".

A través de un carta pública, el joven de 28 años relató que a la 1:30 del pasado jueves, en medio de un asado que se llevaba a cabo en la sede universitaria, se acercaron hasta el predio un grupo de uniformados de la fuerza provincial que "en ningún momento" le manifestaron que "la música estaba en volumen alto, ni tampoco que habían alteraciones del orden público", algo que había manifestado el Ministerio de Seguridad jujeño en un comunicado.

"Al notar una alteración del agente al ver que la actividad continuaba con su desarrollo normal y una obsesión por ingresar al predio de la facultad, decido permanecer al lado del portón para asegurar que no se presente ningún conflicto, sin dialogar desde ese momento con ningún agente y permaneciendo totalmente tranquilo. Posteriormente este agente después de haber realizado una llamada se dirige hacia el portón, le da una patada, e ingresan aproximadamente diez agentes violentamente, trotando con armas largas en mano en dirección de los estudiantes", contó.

En ese momento, el presidente del Centro de Estudiantes inquirió sobre las razones del personal policial para ingresar al predio y si tenían autorización para hacerlo, ante lo cual la jefa del operativo ordenó que esposen a Quispe "por canchero", según manifestó el estudiante.

El exsecretario de Bienestar Estudiantil de la Federación Universitaria de Jujuy señaló que tras ser detenido fue trasladado hasta la Seccional Primer de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en donde "ninguno de los agentes estaba identificado".

"Luego se me solicita que me quite la ropa para la requisa y les digo a los agentes que si estoy siendo tratado como un delincuente que se me den las razones de mi detención. Uno de ellos me responde que la razón era la resistencia al arresto, a lo que le pregunto entonces cual era el motivo del arresto inicial al cual me resistí, lo cual no me supo responder", aseguró.

Y agregó: "En ese momento me vuelve a esposar, se pone en mi espalda y empieza a asfixiarme levantándome constantemente del cuello con su brazo, esto en presencia de al menos otros tres agentes más. Cuando el agente notó que yo no podía soportar más la asfixia me arrojó al suelo, al cual caí de cabeza lesionándome la frente sin poder poner las manos porque me encontraba esposado. Una vez en el suelo el agente colocó su rodilla entre mis muñecas, para lesionarme con las esposas, diciéndome que iba a permanecer así hasta que cambie de opinión y acceda a lo que me estaban pidiendo".