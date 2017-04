Barcelona ganó con dos goles de Messi

Barcelona salvó los tres puntos ante la Real Sociedad (3 a 2) y sigue cerca del Real Madrid, líder de la competición con tres puntos de ventaja y un partido menos que los azulgranas, antes de visitar el Santiago Bernabéu la próxima jornada.

El partido se decidió en un primer tiempo loco, cuando se vieron los cinco goles del encuentro.

Se adelantó el Barcelona con dos goles de Lionel Messi, a los que respondió Iñigo Martínez, con la ayuda de Umtiti.

Paco Alcácer transformó el tercero a un minuto del descanso, mientras que Xabi Prieto daba esperanzas a la Real (3 a 2) tras culminar una rápida transición en tiempo añadido.

Tras la reanudación, la Real Sociedad gozó de más posesión de la pelota y generó más peligro que el equipo azulgrana, pero el resultado no se movió.



Todos los resultados (Fecha 32): Atl. Bilbao 5- Las Palmas 1, Sp. Gijón 2- Real Madrid 3, Barcelona 3- Real Sociedad 2, Deportivo 2- Málaga 0, Atlético 3- Osasuna 0. Hoy: 07:00 hs Leganés vs Espanyol, 11:15 hs Valencia vs Sevilla, 13:30 hs Betis vs Eibar, 15:45 hs Granada vs Celta. Lunes: 15:45 hs Alavés vs Villarreal.



Principales posiciones: Real Madrid 75 puntos; Barcelona 72; Atlético Madrid 65; Sevilla 61; Villarreal 54.