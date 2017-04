Paredes, por arriba y por abajo

Lucas Hoyos (7): Buena reacción en un tiro libre, rápido y presuroso para salir con los pies. Nada que hacer en el gol. Sumó otra actuación sólida.



Oscar Carniello (6): Volvió a mechar salvadas prodigiosas con desatenciones peligrosas. La conclusión final da un aprobado.



Teodoro Paredes (8): Por arriba fue muy seguro, por abajo la sacó adelante a pesar de la velocidad de los rivales. Y todo con una amarilla recibida injustamente desde temprano. Viene levantando el nivel.



Gastón Campi (6): Bien en la marca, sin darle tregua a Gigliotti, dando una mano en la congestión que propuso el "Rojo" en la zona central. Dubitativo con la pelota en los pies, hasta inseguro.

Mathías Abero (7): La semana pasada borró a Angulo, ahora sacó a Rigoni. Con armas nobles y de las otras.



Diego Montiel (4): Poco, sólo esfuerzo, nada más. Nadie, absolutamente nadie, se explica por qué fue titular con Gudiño en condiciones.



Emiliano Romero (7): Siempre cerca de la posesión rival, siempre atento y ahora también con un buen toque. La dirigencia estará haciendo las gestiones para sostenerlo indefinidamente, no?



Lucas Pittinari (7): El fútbol es para los que arriesgan, los que se la juegan y él lo hace. Un despliegue descomunal, casi inhumano.



Angelo Martino (7): No parece un novel futbolista. Conoce el libreto del volante lateral y lo aplica con personalidad. Ayer además llegó al gol, con lo que eso significa para este equipo.



Kevin Itabel (5): Bien en la presión, incómodo para jugar. Intentó ser parte de la transición, lo que le quitó presencia en los últimos metros.



Leandro Díaz (3): Al habitual despliegue de quejas y fastidio le agregó 2 mano a mano fallados, uno demasiado claro. Empecinado con la pelota, quiere que todos jueguen para él y el no juega para nadie. En el final del partido fue amonestado y llegó a la quinta.



Gabriel Gudiño (5): Generó desnivel en el gol a favor, perdió la pelota del gol en contra. Se mostró agresivo, rápido, como siempre, pero no pudo terminar ninguna en gol.



Mauro Albertengo (4): Entró bien, pero tuvo 3 opciones de gol y no acertó ninguna.



Fernando Luna (-): Sin calificación, poco tiempo en el terreno de juego.