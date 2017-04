Nestor Seffino: "Falta colaboración de los vecinos"

Néstor Seffino asumió en la semana como el nuevo presidente de la Federación de Entidades Vecinales, reemplazando a Héctor Moscardo, que estuvo 6 años en el cargo.

Tras la elección, que se llevó a cabo en el Salón Verde del municipio, con la participación de los 39 barrios de la ciudad, se eligió esta Comisión Directiva que encabeza Seffino.

La reunión estuvo presidida por el presidente saliente de la FEV, Héctor Moscardo, estando presente además la titular del Área Vecinales del municipio, Melina Engler, con su grupo de colaboradores. Los ausentes fueron los representantes de los barrios Villa Aero Club y Central Córdoba.

Si bien en la semana se van a estar reuniendo con distintas partes, Seffino hizo un análisis de los puntos que van a trabajar en los próximos meses: "Queremos seguir combatiendo la inseguridad, vamos a seguir conversando con la policía. Todavía no he conversado con los jefes policiales, pero tenemos que luchar más por el agua que falta en los barrios, el gas que falta en la parte este de la ciudad y muchas otras cosas más", dijo en primera instancia en diálogo con La mañana de ADN.

En tanto, hizo hincapié con los vecinos, y con la falta de participación que tienen muchos: "queremos que todos participen, que todos sean protagonistas", explicó y agregó: "se trabaja bien, pero debemos mejorar algunas cosas. Faltan policías en las calles y también falta colaboración de los vecinos, sobre todo con el 911. Si no quieren hacer la denuncia a la policía, pueden ir al centro de denuncia. Pero todos tenemos que colaborar y conversando evitaríamos muchos delitos", dijo al respecto.

En cuánto a la inseguridad que hay en la ciudad, destacó que "en toda la ciudad existe el delito, no solamente en Barranquitas, Villa Dominga o el 2 de Abril. En todos lados se ha metido este problema y es grave lo que está ocurriendo. Tenemos que trabajar todos juntos; Municipio, vecinos, policías y veo día a día que la cosa va empeorando, es muy triste", destacó, y salió en defensa del trabajo policial: "nosotros cada vez que necesitamos la policía, nos ha respondido. Hasta que no charle con todas las vecinales, no lo voy a saber. Pero la policía es el camino más corto que tenemos", contó.

En relación a los problemas que tiene la ciudad, se refirió a la falta de agua, más allá de la inseguridad: "seguimos esperando el acueducto, esto no es nuevo. En su tiempo reunimos 8 mil firmas, y ha pasado tiempo y seguimos esperando por lo mismo. En Rafaela no hay agua en el verano, eso lo saben todos. Esperemos que se pueda resolver cuánto antes", dijo.

Por su parte, agregó que "el vecino tiene que dirigirse a la vecinal cuando tenga un problema. Muchos tienen problemas con el tema de agua, de las pérdidas que hay en la ciudad. Tenemos un buen diálogo con Maina, que es el responsable. Pero vamos a sugerir que todos los presidentes vecinales tengan más contacto con los vecinos, que se den una vuelta por la vecinal y buscar un horario acorde para que el presidente tenga una charla con los vecinos del barrio".

Sobre el final mencionó que "hace 30 años que estoy en la vecinal del Malvinas, y puedo decir que nunca los vecinos se acercaron a las reuniones, a tal punto que dejamos de hacerlas. Muchas veces no van, no les interesa, y por eso ya directamente decidimos en su momento no juntarnos más. Por eso queremos recuperar ese contacto con todos", concluyó.