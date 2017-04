Seguridad: Martínez instó a trabajar en conjunto

El legislador pidió tener una mirada integral y no “una visión con presbicia"

“La temática de la seguridad en Rafaela y en la Provincia no se resuelve sólo con fuertes reclamos. Todos debemos saber que no somos simples ni meros espectadores o comentaristas de un partido. Por el contrario, debemos jugar en un mismo equipo: Nación, Provincia y Municipio.

Legisladores, Poder Ejecutivo y Justicia”, dijo el diputado Omar Martínez luego de participar esta semana del acto de entrega de aportes a comunas de localidades de la región para refacciones de comisarías y sistema de videovigilancia.

El acto se realizó en el Centro Cívico Nodo Rafaela, y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro quien, luego del evento, recibió al intendente de esa ciudad, Luis Castellano.

“He leído en los diarios otra vez el mismo título: Fuerte reclamo… Acá no se trata de reclamar, de dividir, de hacer declaraciones para títulos rimbombantes: esa práctica ya la hemos vivido en nuestro país por muchos años. Se trata de trabajar en conjunto. No hay otra manera. Esto parece una calesita de declaraciones de funcionarios donde se toma la sortija y cada uno deja una frase. Las declaraciones a veces actúan como un bumerán, y terminan generando odios y estigmas a los ciudadanos, a los barrios más humildes, que son innecesarios: así no construimos seguridad ciudadana”, destacó Martínez.

Además agregó: “el ministro ha recibido al Intendente muchas veces: acá, en Santa Fe. Es un gobierno abierto al diálogo y al trabajo en conjunto. Estoy convencido de que Rafaela es prioridad”.

74 ALLANAMIENTOS

Martínez destacó que "existe una planificación y evaluación permanente entre el ministerio y la Policía de URV donde se fijan objetivos, prioridades. Existe una estrecha vinculación con el Ministerio de Acusación Pública, con la Fiscalía Regional. Y todo este trabajo en conjunto tiene consecuencias concretas. En Rafaela hubo 74 allanamientos en los últimos 16 meses en diferentes barrios de la ciudad. Es todo un récord en la historia. La policía está en la calle: 1.500 personas fueron demoradas. Lo dijo Carlos Arietti, quien hasta hace pocos días fuera el fiscal regional: el delito contra la propiedad disminuyó un 20%. La policía está trabajando, previniendo. Considero que hemos avanzado mucho y estamos en el sentido correcto, hay que trabajar unidos”.



UNA VISION CON PRESBICIA

Con respecto al número de policías en la ciudad, el diputado destacó: “el ministro refirió a la formación de 800 jóvenes, hay 23 mil policías capacitándose, muchos hombres y mujeres de la fuerza que cumplen funciones administrativas hoy están saliendo a la calle.



Habló de la adquisición de más vehículos. Pero pensar en que sólo con más policías el delito disminuye es, al menos, tener una visión con presbicia. Debe existir una mirada integral, donde el rol y la presencia del Estado deben ser claros y articulados desde sus distintos niveles.